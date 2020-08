"Mi abuelo es mi maestro, es mi guía": Alex Fernández motiva a Vicente a seguir creando música 

CDMX.- Alex Fernández "El Heredero" está orgulloso de que su abuelo sea el principal impulsor de su carrera, pues, asegura, eso motiva a Chente a seguir creando e involucrándose en la música.

"Mi abuelo es mi maestro, es mi guía. Es el que me está enseñando todo lo que sabe sobre esta carrera, y para mí es un honor que sea mi maestro.

Me da mucha alegría y orgullo que además, él a través de mi, de lo que me enseña y del trabajo que hacemos juntos, se siente motivado y sigue estando presente en el medio. Mi abuelo siempre dice que se retiró de los escenarios, pero no de cantar ni de producir canciones