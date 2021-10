"Mi alma me pedía aislarme un poquito", hija de Mariana Levy revela las secuelas del Covid-19

María Levy, hija de la fallecida actriz de telenovelas Mariana Levy y de Ariel López Padilla, a través de las stories de su cuenta en Instagram, habló con sus seguidores sobre las secuelas que le dejó el Covid-19, entre estas mucha depresión y ansiedad. "Me ha costado mucho trabajo como regresar a mi centro, estoy trabajando en eso", expresó la joven fotógrafa profesional, ante su ausencia en redes sociales.

Como que mi alma me pedía aislarme un poquito, porque soy ese tipo de persona que cuando me siento así, como que me aíslo y me ensimismo.

La nieta de la conductora de televisión Talina Fernández, la llamada "Dama del buen decir", resaltó que está bien hacer cosas que hagan sentir paz y tranquilidad a nuestra alma.

A principios del pasado mes de septiembre, María Levy dio positivo a Covid-19: "me he sentido súper, súper mal, me pegó fuertísimo", contó en aquella ocasión. Afortunadamente en una reciente prueba que se hizo, salió negativo. "Ahorita ya estoy en recuperación y todo, pero sí está fuerte, sigo sin sentirme bien".

María Levy pidió a sus miles de seguidores a no bajar la guardia. Foto: Instagram @marialevyy

Aunque está "bastante desesperada de sentirme mal", ha aprendido durante este proceso a ser paciente con su cuerpo y "agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia, cuídense mucho".

La hija de Mariana Levy compartió además que el virus la "tumbó" durante tres semanas y pidió a sus miles de seguidores: "cuídense mucho, por favor, no se confíen".

