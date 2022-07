México.- La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, de 27 años de edad, se ha convertido en uno de los grandes íconos de la música pop en español, a pesar de que su vida privada no suele ser mostrada, debido a que prefiere dejarla alejada de los reflectores, esto cambió a partir de hora.

Recientemente, la artista, conocida como la Princesa del Pop latino, sorprendió a todos al presumir por todo lo alto a su novio, pareja sentimental con quien llevaría más de año y medio de relación, en un romance que, confesó, es muy sano.

A través de su perfil de Instagram, Danna Paola compartió una fotografía de su novio, el cantante Álex Hoyer, dejando en claro que está más que enamorada y que hasta comparten ropa, pues, previamente, se dejó ver con unos lentes de su colección.

"Mi bebito fiu fiu", escribió la artista luego de compartir una fotografía de su apuesto novio, quien también tiene una carrera musical, misma que su novia ha estado apoyando en todo momento.

"Mi bebito fiu fiu": Danna Paola presume a su novio por todo lo alto en redes sociales

¿Quién es el novio de Danna Paola?

Álex Hoyer es un cantante, músico y productor de 24 años de edad, nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 24 de julio de 1997, sin embargo, creció en Monterrey, Nuevo León, a donde se mudó desde muy pequeño.

Es hijo del venezolano Néstor Daniel Hoyer y de la mexicana Loly Hurtado, integrantes de la agrupación musical Los Terrícolas, muy popular durante los años 70 de ahí su gusto por la música.

Fue en 2013 cuando Álex Hoyer inició su carrera como cantante, con apenas 16 años de edad, subiendo covers a YouTube. En el mismo año audicionó para La Voz México, pero no fue seleccionado, un año más tarde, en 2014, logró entrar cantando el tema 'All of me' de John Legend y formando parte del equipo de Ricky Martin, aunque eliminado en Playoffs.

El artista siguió probando su suerte en el mundo del espectáculo y participó en diferentes proyectos que lo catapultaron como un reconocido actor y cantante. Actualmente, se ha enfocado en la música y deja en claro que es su talento favorito.

Te recomendamos leer: