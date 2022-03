"Mi comportamiento fue inaceptable", Will Smith se arrepiente de golpear a Chris Rock

México. El actor Will Smith se arrepiente por haber golpeado a Chris Rock, durante la gala de la entrega de los premios Oscar celebrada el pasado domingo en Los Ángeles, California.

"Mi comportamiento fue inaceptable", cita Will Smith en declaraciones que da a través de sus redes sociales y donde se muestra arrepentido por el proceder que tuvo ante los ojos del mundo en los premios Oscar 2022.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", cita el famoso actor.

Will Smith, de 53 años de edad y originario de Filadelfia, Pensilvania, USA, le expresa a Chris que le gustaría disculparse con él públicamente y reconoce que el domingo estaba fuera de lugar y también que se equivocó.

"Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", refiere Will, quien a su vez ofrece disculpas a la Academia, los productores del programa, el público presente y el que vio la transmisión de la gala.

"Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", finaliza anotando Will Smith, quien ganó un premio Oscar en la categoría a Mejor Actor por su actuación en la película El método Williams.