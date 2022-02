"Mi conciencia está limpia": Lorenzo Méndez responde a Chiquis Rivera sobre ataques a él en su libro

México. Lorenzo Méndez responde a Chiquis Rivera sobre las declaraciones fuertes que hace de él en su libro Invencible. "Mi conciencia está limpia", expresa el cantante en entrevista con Telemundo.

Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original banda El Limón, habla por vez primera sobre las declaraciones que de él hace su exesposa Chiquis Rivera en su libro Invencible, entre ellas supuestas situaciones de violencia.

“Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia, y le mando mucho amor, la verdad y la perdono, qué bueno que ahorita esté feliz. Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró", expresa Lorenzo acerca de Chiquis.

Chiquis escribe en Invencible que Lorenzo la agredió físicamente y un día le “escupió” en la cara, también que se drogaba, entre otras situaciones que presuntamente habría vivido con él, y ante esto, Lorenzo se defiende.

“Yo ni pienso realmente leerlo, pero cada historia hay dos partes, yo creo que cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad, le deseo que le vaya bien en su carrera, en su libro, en sus proyectos."

Además Lorenzo felicita a Chiquis por tener a su lado a otra pareja y que se haya enamorado, eso le alegra, puesto que lo merece, al igual que él; también el cantante celebra que haya superado la depresión que meses atrás lo acechó.

Invencible es la segunda obra autobiográfica de Chiquis, hija de la fallecida Jenni Rivera, y es una continuación de Perdón, texto que lanzó en 2015, y con ella ha causado revuelo entre sus seguidores principalmente.

Chiquis cuenta "el calvario" que vivió en su matrimonio con Lorenzo Méndez, también las dudas que la invadieron momentos antes de casarse con el cantante, lo dedica especialmente a quienes han sido víctimas de violencia doméstica, dijo Chiquis a medios de comunicación cuando lo presentó oficialmente.

“Las adicciones causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales; si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”, declaró Chiquis Rivera a la prensa en los días que presentó su libro Invencible.

Leer más: Alejandra Guzmán y Paulina Rubio olvidarán su rivalidad con una gira conjunta

“Quiero que vean que sí se puede salir de eso, que sí podemos romper los patrones familiares, que sí se puede triunfar en los negocios. No lo hice para hacerle mal a nadie, sino para inspirar”, señaló también la famosa cantante de temas como Mi problema.