"Mi conducta no fue la mejor", dice Héctor Suárez respecto supuesta GOLPIZA que da a youtuber

México. "Mi conducta no fue la mejor", revela Héctor Suárez Gomis respecto a la supuesta golpiza que habría dado al youtuber Vicente Serrano, y según comparte el periodista Joaquín López-Dóriga de acuerdo a una charla que tuvo con el actor.

“Hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que pasó. Yo no digo que está bien, pero él, desde hace tiempo, buscaba denunciarme˝, dice Héctor Suárez Gomís también.

Héctor Suárez Gomís rechaza las acusaciones por parte del youtuber Vicente Serrano, quien lo acusó de haberlo golpeado y en cuyo acto sufrió la ruptura de sus lentes.

Suárez Gomis, hijo del fallecido actor Héctor Suárez, dice en el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula que nunca golpeó al youtuber, pero admitió que rompió sus lentes con las yemas de los dedos.

También Suárez Gomis reitera que lo único que él hizo fue defenderse de ataques que el youtube le habría hecho de unos años a la fecha.

“Yo no estoy aplaudiendo lo que hice, yo no estoy diciendo que estuvo bien haberlo encarado y haberle quitado los lentes, por supuesto que no. Yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace muchísimo tiempo”, asegura el actor de 53 años de edad.

Pero Suárez Gomis también asegura que las cámaras de seguridad del lugar donde se efectuó la supuesta escena de violencia entre él y el youtuber, grabaron todo y existen videos donde podrá verse si se requiere cómo ocurrió todo.

Suárez Gomís ha hecho público que los problemas entre Serrano y él comenzaron años atrás, cuando lo contrató para un show y lo llevó a cabo, solamente que se dio cuenta que le quería "robar el dinero".

La agresión se habría dado el miércoles pasado en un centro comercial de CDMX, una vez que Serrano se percató de la presencia de Héctor y fue a sentarse delante de él "para provocarlo", dijo el actor.

“Eso es una provocación. Yo lo mandé al demonio y se sentó en una mesa frente a la mía. En una de esas yo me levanté, lo fui a encarar y me dijo que afuera tenía guaruras”, dice también Héctor a López Dóriga.

En un video que Serrano subió a sus redes describe que Héctor Suárez le rompió sus lentes porque le dio su "pin..." gana, y el actor le contesta: "como a ti te da tu 'pin...gana de meterte conmigo en las redes; ¡igualito!'".

De acuerdo a información en varios portales de noticias, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX y tomaron conocimiento del hecho y se llevaron al actor a la delegación.