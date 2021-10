"Mi destino fue quererte", icónica canción de Flor Silvestre, con la que Majo Aguilar le rinde tributo

Majo Aguilar, una digna representante de la Dinastía Aguilar, lanzó su primer álbum de música ranchera "Mi herencia, mi sangre", donde refleja con mucho orgulloso sus raíces artísticas, una de las mejores herencias que pudo recibir de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes fueron grandes exponentes de la música tradicional mexicana.

María José Aguilar Carrillo, su nombre verdadero, es hija de Susana Carrillo y el también cantante Antonio Aguilar Jr., hermano mayor de Pepe Aguilar. Sus primos son Leonardo y Ángela Aguilar.

La joven cantante y compositora de 27 años de edad, incluyó en su álbum el tema "Mi destino fue quererte", una de las canciones más emblemáticas y representativas de su abuela Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, la "Reina de la música mexicana".

"Mi destino fue quererte" es de la autoría del compositor mexicano Felipe Valdés; la canción fue escrita en 1940 y grabada por Flor Silvestre en 1964, siendo incluida en su álbum "La Sentimental Flor Silvestre". La abuela de Majo Aguilar grabó dicho tema musical acompañada solamente de una armónica y la guitarra del músico Chamín Correa.

Cabe resaltar que en "Mi destino fue quererte", la matriarca de la Dinastía Aguilar hizo honor a otro de sus apodos artísticos, "La Sentimental".

Guillermina Jiménez Chabolla, hermana de la también cantante Queta Jiménez "La Prieta Linda", volvió a grabar "Mi destino fue quererte" en 1989, acompañada de Banda La Costeña de Ramón López Alvarado. Aquella versión formó parte de su álbum "15 éxitos con banda Vol.1".

En un concierto que Flor Silvestre tuvo en Bogotá, Colombia por allá en 1992, externó sobre dicho tema musical que formó parte de su amplio repertorio:

Hay una canción que siempre me piden que la cante y es mi canción consentida, es una canción que yo oía allá en mi tierra.

La cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano, contó en aquel show, ser orgullosamente de Salamanca, Guanajuato. En su pueblo natal escuchaba "Mi destino fue quererte" y se le hacía "como muy tristona, como que sentía nostalgia al escucharla y yo pensaba: 'algún día, yo voy a grabar esta canción, voy a hacer películas y voy a hacer discos".

El tributo musical de Majo Aguilar a su abuela Flor Silvestre

Hace unos años Majo Aguilar grabó "Mi destino fue quererte", demostrando su extraordinaria manera de interpretación. Honrando la memoria y el legado artístico de su abuela Flor Silvestre, llevó a cabo una nueva versión acompañada del mariachi y la contempló en su álbum "Mi herencia, mi sangre", el cual marca su debut en el género ranchero.

En una entrevista con Debate, Majo Aguilar nos compartió uno de los muchos sabios consejos que su abuela Flor Silvestre le dio: "no cantes para sonar bonito, canta para hacer sentir, siente lo que estás cantando".

Mi abuelita Flor era una artista y no porque fuera mi abuela, pero era una artista muy completa.

Majo Aguilar manifestó que además de entender a la perfección de tonos y esas cosas técnicas que son muy importantes, su abuela entendía "cosas del alma, era una excelente intérprete. A mí me impresionaba, al final de repente no se acordaba de muchas cosas, pero cantábamos una canción y se la sabía perfecto de principio a fin, una mujer muy profesional".

Letra de la canción "Mi destino fue quererte"

Cabe mencionar que Flor Silvestre y Majo Aguilar, no son las únicas integrantes de la respetada Dinastía Aguilar, quienes han interpretado este tema tan representativo del género ranchero. Pepe Aguilar también la ha grabado.

Ay, qué suerte tan negra y tirana es la vida

Al haberte encontrado a mi paso, una vez

Tan feliz y contento, que sin ti, vivía

Cuando yo, ni siquiera, en tu nombre soñé

Hasta que una mañana fatal de mi vida

El destino te enviará mi suerte a cambiar

Y al mirarte, sentí que tu imagen querida

Ya, jamás, de mi mente se habría de borrar

Tiempo aquel, tan alegre, de mi primavera

Cuando ni una tristeza mi dicha turbó

Cuántos años pasaron cuál dulce quimera

Cuando ni un desengaño, mi vida pasó

Qué destino fatal, me persigue y me guía

Y encamina mi senda donde hay el dolor

Si al amarte es tan solo continua agonía

Yo maldigo la vida, maldigo el amor

Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida

Que jamás he podido, tu amor comprender

Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida

Aunque jures mil veces, que me has de querer

¿Para qué me creí de tus besos de fuego?

¿Para qué me creí de tus besos de amor?

Si en tus labios me disté el veneno malevo

Yo maldigo mi suerte, maldigo el amor