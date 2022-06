"Mi enfermedad está empeorando": Justin Bieber cancela conciertos tras padecer Lyme

México. El cantante canadiense Justin Bieber tuvo que cancelar varios conciertos que tenía programados debido a que empeoró su salud, tras padecer Lyme. En Instagram él comparte cómo se siente.

Justin Bieber padece la enfermedad de Lyme desde hace años y anuncia que los médicos le han ordenado reposo absoluto, por lo que deberá estar así hasta nuevo aviso.

“He hecho lo posible por mejorar pero mi enfermedad está empeorando. Os quiero mucho, voy a descansar y a ponerme mejor. Me rompe el corazón tener que posponer estos conciertos”, menciona en Instagram Bieber, quien tiene 28 años de edad.

Bieber contemplaba dar su show los días 13 y 14 de junio en en el Madison Square Garden de Nueva York, USA, pero quedan canceladas hasta que recupere su salud.

Pero no solamente Bieber se ha visto afectado en su salud, también su esposa Hailey Bieber, quien durante marzo pasado compartió en sus redes sociales que había sufrido un ictus, tras lo cual tuvo que ser operada del corazón.

Justin Bieber pasa una mala racha en su salud tras padecer la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas.

El mismo Justin Bieber hizo público su diagnóstido durante 2020: “Mientras que muchas personas no paran de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina; de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado de la enfermedad de Lyme", citó en ese tiempo en Instagram.

Las personas que padecen Lyme lidian con sus efectos toda la vida y también síntomas varios, entre ellos erupciones en la piel, fatiga y fiebre, dolor de cabeza, problemas en el sistema nervioso y el corazón.