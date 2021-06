"Mi familia es un desorden", revela Juan Rivera, y dice que está peor que cuando murió Jenni Rivera

México. Los problemas entre miembros de una familia son muy comúnes en todas partes y prueba de ello es la situación que viven Los Rivera, los cuales se incrementaron desde la muerte de Jenni Rivera, ocurrida en diciembre de 2012.

Juan Rivera, hermano de La Diva de la banda, en entrevista con TVyNovelas refiere que los problemas y males entendidos entre su familia están a la orden del día, y él asegura que contra todo y todos "se va a defender".

Juan refiere que ha tenido que soportar muchas humillaciones, indirectas y malos comentarios entre sus mismos familiares, situación que ya lo está cansando y quisiera que parara, pero al parer la bola de nieve "crece".

Juan advierte que a costa de quien sea tendrá que defender su nombre, puesto que ha sido señalado de ser un ladrón y no lo va a permitir, además los problemas con su hermano Lupillo Rivera son cada vez más.

Y respecto a los señalamientos de que él y otros integrantes de la familia Rivera se han "robado" la fortuna de Jenni Rivera, revela también a TVyNovelas:

Ya no los voy a soportar, simplemente me voy a defender a como dé lugar, no de los fanáticos, no de los medios, porque no es culpa de ustedes, es culpa nuestra”.