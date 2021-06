"Mi gran fuerza fue mi familia": Tomás Goros sobrevivió al Covid-19 e intubación gracias a su hijo

Tras haberse reportado como delicado por el Covid-19, Tomás Goros declaró que fue su hijo quien lo ayudó a sobrevivir del virus que lo había llevado a ser intubado.

Hace casi dos meses, Tomás Goros, actor famoso por series como ‘El Señor de los Cielos’, había tenido que ser sometido a una intubación debido a las complicaciones por el Covid-19, enfermedad que logró vencer y de la que ya se encuentra totalmente recuperado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¿En qué telenovelas ha participado Héctor Parra, actor señalado de presunto abuso sexual contra su hija?

En su primera entrevista tras haber superado el difícil momento, señaló que la fortaleza para sobrevivir la enfermedad se la dio su hijo, al no poder dejar de pensar en volver a verla tras salir de su hospitalización.

Con la periodista Maxine Woodside, el actor comentó que sintió mucho miedo al ser informado que como parte de su tratamiento tendría que ser intubado.

“Estuve delicado. Cuando te internan, es que ya tienes una situación delicada, pero cuando te dicen que te tienen que intubar, entonces sí la cosa se pone tremenda. Tienes miedo, mucha zozobra por saber todo lo que ha sucedido a gente que la han intubado”, dijo.

Sin embargo, su responsabilidad como padre fue lo que a Tomás Goros le ayudó a superar la enfermedad, agradeciendo a su hijo el haber sido la persona que le dio las ganas de salir adelante:

“Mi gran fuerza fue mi familia, muy en especial mi hijo. Tiene 10 años y estuvo presente conmigo durante casi un mes que estuve en el hospital. Era mi deber y mi responsabilidad salir a verlo. Es muy pequeño, y siento que un niño tan chico necesita de su padre. Fue un gran motor para que yo luchara”.

Según detalló, sospecha que el contagio de Covid-19 pudo haber sido mientras grababa una película en Veracruz, que se encontraba en semáforo verde cuando viajó hacia allá. En estas fechas comentó que tuvo contacto con muchas personas involucradas en el proyecto, además de fans que lo encontraban en la calle y lo detenían para saludarlo.

Leer más: Anuncian a Salma Hayek y Angélica Vale como las nuevas estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Pese a lo delicado que estuvo, Tomás Goros mencionó que su estilo de vida saludable pudo ser una razón por la cual la enfermedad no logró terminar con su vida, pues presume de no vivir con ningún exceso ni padecer diabetes o hipertensión.

“Creo yo que gran parte, quiero pensar, que me hizo librar todo esto fue que siempre he llevado una vida sana. Siempre he sido deportista gracias a mi padre, que siempre me llevó hacia el deporte. Me alimento bien, nunca he sido fumador, nunca he tomado drogas, sí bebo pero con medida”, agregó.

Pelea campal Metro CDMX

Síguenos en