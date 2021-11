"Mi hijo no es experimento de nadie", papá de Octavio Ocaña no permitirá la exhumación de su cuerpo

El empresario Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña, dejó muy en claro que no permitirá que el cuerpo de su hijo sea exhumado. Supuestamente el cadáver de quien interpretara a "Benito Rivers" en la exitosa serie "Vecinos", podría ser desenterrado ante las irregularidades que han surgido en la investigación con respecto a su muerte.

Octavio Ocaña murió a fines de octubre pasado tras recibir un impacto de bala en la cabeza; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aseguró que el actor de televisión se disparó accidentalmente durante una persecución que comenzó por las calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

Tres días después, el lunes 1 de noviembre de 2021, Octavio Ocaña fue sepultado en el Recinto Memorial de Villahermosa, Tabasco.

La familia Pérez Ocaña estuvo en el programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, donde hablaron sobre la investigación ante la muerte de "Benito Rivers", todo lo que han pasado hasta el momento y más.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante le preguntó al señor Octavio Pérez, si era necesario exhumar el cadáver de su retoño, a lo que respondió: "no, ya mi hijo está descansando, yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están".

No lo permito, solamente que pasen por mi cadáver, pero no creo, yo no lo permitiría, mi hijo ya está descansando.

Octavio Pérez contó que realizó lo más pronto posible todos los trámites correspondientes, para poder llevarse el cuerpo de su hijo Octavio Ocaña a Villahermosa, Tabasco, pues las autoridades querían volver a realizarle otra autopsia.

"Por eso no se los dejé aquí, porque querían experimentar con mi hijo, mi hijo no es experimento de nadie, está claro, se los digo en serio, no es experimento de nadie, así de fácil, a mi hijo no lo van a estar tasajeando, ni abriendo, mi hijo está descansando, hagan su trabajo, es lo que tienen que hacer cabrones, es todo lo que les pido".

Por otra parte, el pasado fin de semana se llevó a cabo una marcha pacífica en la Ciudad de México, para pedir justicia por la muerte de Octavio Ocaña; la marcha estuvo encabezada por sus padres, sus hermanas gemelas y su novia Nerea Godínez.

La marcha partió desde el Zócalo Capitalino, hizo una primera parada frente al Palacio Nacional donde la señora Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio, le imploró al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, justicia por la muerte de su hijo.

En una segunda parada frente al Palacio de Bellas Artes, le cantaron las mañanitas a Octavio Ocaña, ya que ese día de la manifestación cumpliría 23 años de edad. La marcha culminó en la explanada del Monumento a la Revolución Mexicana.

Octavio Pérez manifestó que la marcha no solo era por su hijo, sino también "para todos los padres que han perdido un hijo".