"Mi hijo sí tenía el arma": Papá de Octavio Ocaña le da giro al caso con fuertes declaraciones

México.- La triste y repentina muerte del actor Octavio Ocaña sigue generando dudas y cuestionamientos luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmara que había muerto a los 22 años por un disparo accidental en la cabeza por un arma de fuego que él mismo portaba durante una persecución policiaca el pasado viernes 29 de octubre.

El día de ayer fue su sepulto y destrozó corazones en todo México, pero su padre se arma de valor y se refiere al tema, rompiendo el silencio y asegurando que no descansará hasta esclarecer la muerte de su hijo sin importar lo que tenga que hacer.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez, padre de Ocaña, aseguró que irá en contra de quien resulte ser el responsable por la muerte de su hijo y sostuvo que el actor no fumaba marihuana como indicó la Fiscalía en su dictamen.

El día del fatal accidente, Octavio Ocaña, el conocido Benito Rivers de Vecinos, iba e camino a Villa del Carbón a tomarse unas cervezas, compartió el padre, por lo que él mismo le pidió llevarse a los escoltas, pues es un lugar muy inseguro.

En entrevista, Octavio Pérez relató: "No tengo palabras, pero ya enterré a mi hijo, ahora ahí les a a las autoridades; hasta las últimas consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, no era un alcohólico que tomara por dos días, yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa, yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario, me pidió permiso de salir, tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avió y le dije: 'llévate a los escoltas', y me dijo que sí y se los dejó a su novia, él se adelantó con dos amigos míos y en eso pasó lo que pasó".

El caso de Octavio Ocaña da un giro; sí portaba un arma

Durante la conversación, Pérez sostuvo que fueron los policías quienes mataron a su hijo, y aunque Internet se llenó de comentarios donde usuarios aseguraban que estos le habían plantado un arma, esta pistola sí era de él, lo confirmó su padre.

"Honestamente sí, pero nunca traía cartucho cortado, prohibido, él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala de atrás ¿cómo se iba a disparar? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, sí lo acepto, el arma de era de él, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era de 9 mm", compartió.

Tras las fuertes declaraciones de Octavio Pérez, el padre de Octavio Ocaña, para Gustavo Adolfo Infante, el caso del actor da un giro, pues se descarta que le habrían sembrado un arma, con muchos aseguraban, a pesar de esto, el señor sigue firme que su hijo fue asesinado por la policía y no descansará hasta esclarecer el caso.