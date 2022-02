"Mi madre realmente las necesita", J Balvin pide oraciones para su progenitora; su salud se agravó

El cantante, compositor y productor discográfico J Balvin pasa por momentos complicados ante la crítica salud de su mamá, la señora Alba Mery Balvin. A través de sus redes sociales, uno de los grandes exponentes de la música urbana, pidió a sus miles de seguidores unirse en oración por su progenitora, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital.

La salud de la mamá de J Balvin se agravó tras su contagio de Covid-19. En un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, el reguetonero de 36 años de edad y originario de Medellín, Colombia, aparece junto a su progenitora en la Unidad de Cuidados Intensivos, sosteniendo su mano, dándole fuerzas para que se aferre a la vida. Pidió a sus fans unirse en oración.

No sé ni que decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita.

Asimismo, el intérprete de temas como "In da getto", "Mi gente", "6 AM" y muchas más, externó que "la vida es así, misteriosa e impredecible".

En otra publicación donde podemos ver a su papá Álvaro Osorio junto a su mamá, José Álvaro Osorio Balvin (nombre verdadero del reguetonero), manifestó que ante la situación por la cual atraviesan, aprendió "que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir".

Resaltó que "el tiempo es sagrado" e incitó a sus seguidores a usarlo para construir y tener sus mentes en paz, "porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo, porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás".

J Balvin insistió en que no se debe perder el tiempo con odio. "Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo, pido sabiduría a Dios, para que en las olas de maldad, solo brille en mí la paz".

Varios de nuestros seguidores en Instagram Debate Show, han enviado sus mejores deseos al cantante y su familia. "Dios ponga su mano, le deseo pronta recuperación", "tenga fe y deje todo en manos de Dios, nuestras oraciones acompañarán a su mamá, tenga la seguridad ❤️", "Diosito, te pido humildemente que sea tu voluntad que no es otra, que recuperación para tu querida hija predilecta Alba Mery, Santo Dios que eres fuerte e inmortal, líbrala de todo mal y muchos más.