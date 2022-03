"Mi mamá decía: 'no entra a esta casa'", Yolanda Miranda repudiaba amistad de Thalía y Yolanda Andrade

"Y probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre, la relación es por mi abuela, la relación es algo de: 'pues si cómo estás', en momentos es muy cariñosa y cercana, en momentos es distante y digo: 'bueno, ella tiene lo suyo', estoy en un momento de mi vida donde no espero nada de nadie".

Por otra parte, es por mucho sabido que entre Laura Zapata y Thalía no hay una buena relación de hermanas. La actriz externó que la poca empatía entre ellas, es gracias a su abuela Eva Mange, de 104 años de edad.

La odiaba, no quería, mi mamá decía 'no entra a esta casa esa señora', sus razones tendría.

"Mi mamá no quería que esta señora se acercara a Thalía, los seres humanos reaccionamos a nuestra información, mi mamá nunca quiso que esta señora fuera amiga de Thalía", expresó la actriz de cine, teatro y televisión.

Desde hace varios años la cantante mexicana Thalía tiene un gran amistad con la conductora de televisión Yolanda Andrade , una de las conductoras del show "Montse & Joe" que se transmite por Unicable. A través de sus respectivas redes sociales, han compartido alguno de los momentos que han pasado juntas. Al parecer, a la mamá de la también actriz de telenovelas, no le gustaba que fueran amigas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.