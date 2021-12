"Mi mamá está súper bien", dan de alta a Silvia Pinal; permanecerá bajo estrictos cuidados

En un encuentro con varios medios de comunicación, la actriz Sylvia Pasquel dio a conocer que su mamá Silvia Pinal fue dada de alta del Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, donde permaneció durante seis días por unos problemas de salud.

Cabe recordar que la actriz de cine, teatro y televisión de 90 años de edad, fue internada la semana pasada a consecuencia de una arritmia cardiaca e hipotensión. A su llegada al nosocomio se le practicó una prueba del virus SARS-CoV-2, resultando negativa, sin embargo, al día siguiente fue sometida a otro examen y dio positivo a Covid-19.

Silvia Pinal permaneció en el área Covid del hospital sin tener síntomas fuertes y afortunadamente, cuenta con su esquema completo de vacunación. Al tener mejorías ante la enfermedad fue sacada de dicha área y en vez de pasarla a terapia intensiva, sus familiares y doctores tomaron la decisión de llevarla a su hogar, ubicado en la colonia del Pedregal, al sur de la CDMX.

Su primogénita Sylvia Pasquel comentó al respecto: "se decidió mejor llevarla a su casa con todos los cuidados, para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital".

Mi mamá está súper bien, va a estar muy bien cuidada, todo está bien.

Y aunque la queridísima Doña Chivis, una de las grandes luminarias de la época de oro del cine mexicano, ya fue dada de alta, permanecerá bajo estrictos cuidados: "nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva", mencionó la hermana de Alejandra Guzmán.

La productora y conductora del programa de televisión "Mujer, casos de la vida real", no puede estar en contacto con nadie: "a mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones ya estoy ruca, la puedo contagiar o me puedo contagiar, siempre tengo que ver los toros desde la barrera".

Leer más: ¡Como le enseñó su mamá Flor Silvestre! Dalia Inés deleita con su voz reunión en El Soyate (VIDEO)

Por otra parte, sobre cómo se contagió su mamá de Covid-19, contó hace unos días en una entrevista, que la actriz grabó en su lujosa casa un promocional para la gira musical que llevarán a cabo Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Posteriormente, les informaron que una persona del staff dio positivo a Coronavirus, "la sospecha más próxima que tenemos es esa".