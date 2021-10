"Mi mamá robaba para darme de comer", Yuri nostálgica por los XV años que no tuvo; vivía en la pobreza

Yuri forma parte del reality culinario "El gran pastelero bake off celebrity México", el cual se transmite por HBO Max y es conducido con Angélica Vale. En uno de los recientes capítulos, los participantes tuvieron que elaborar un pastel de XV años, por lo que la cantante y actriz de 57 años de edad y originaria de Veracruz, no pudo evitar ponerse nostálgica y sentimental.

La intérprete de temas como "La maldita primavera" y "Detrás de mi ventana", compartió con el Chef Julio que ella añoraba tener una fiesta de XV años, sin embargo, ante la precaria situación económica en la cual vivían su mamá y ella, esto no fue posible.

Yo no tuve XV años, la patria no estaba para XV años, no había dinero más que para comer una vez al día.