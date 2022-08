"Mi mejor amigo, mi fan número uno", así se expresaba Carlos Rivera de su papá José Gonzalo Gilberto

José Gonzalo Gilberto Rivera y Lourdes Guerra, los papás del cantante mexicano Carlos Rivera, se separaron a fines de la década de los 90's, debido a una serie de problemas que tuvieron durante su matrimonio. En el canto, el intérprete de temas como "Me muero" o "Recuérdame", encontró una manera de poder sobrellevar la separación de sus progenitores.

En una entrevista para "Historias Engarzadas" que conducía la conductora de televisión y periodista Mónica Garza, Carlos Rivera contó que tuvo un padre ausente durante su infancia, quien no estuvo en momentos importantes de aquella etapa de su vida. José Gonzalo Gilberto era ganadero de toros de lidia y debido a su trabajo, se la pasaba viajando. Luego de separarse de su esposa y con el paso de los años, su relación con su hijo mejoró.

En una publicación que el esposo de la cantante y conductora de televisión Cynthia Rodríguez, hizo en sus redes sociales el año pasado, con motivo del Día del padre, se refirió a su progenitor como su mejor amigo.

Mi Papito, mi mejor amigo, mi fan número 1, te amo.

Por otra parte, en una entrevista que tuvo para el programa "Ventaneando", cuando lanzó su álbum "Leyendas", Carlos Rivera habló maravillas de su padre, mencionando que era una de las personas más importantes de su vida y que siempre estuvo para apoyarlo en cualquier situación.

"Cuando yo era niño se separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado, cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiera hacer, él me ayudó, me apoya, me ayuda y me dice: '¿cómo te ayudo?'".

Lamentablemente, el papá de Carlos Rivera murió este fin de semana. La noticia fue dada a conocer por Chava Santos, alcalde de Huamantla, estado de Tlaxcala, México, pueblo natal del también compositor y actor de teatro musical.

"Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él y por supuesto, a su familia y amigos, deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida".

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto.

Cabe recordar que la última aparición en público de Carlos Rivera y su papá, fue hace unas semanas, durante la presentación del video "Te soñé, Tlaxcala", con el cual, el cantante formó parte de la legendaria tradición "La noche que nadie duerme". Además, ofreció una serenata a la Virgen de la Caridad desde Casa Huamantla, estando acompañado de sus padres y esposa.