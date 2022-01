"Mi mujer es una brava", así confesó Diego Verdaguer haberle sido infiel a su esposa Amanda Miguel

Los cantantes argentinos Diego Verdaguer y Amanda Miguel estuvieron casados por más de cuatro décadas. Durante sus años de matrimonio tuvieron muy buenos momentos y como en muchas relaciones, también hubo altibajos. Es por mucho sabido que el intérprete llegó a serle infiel a la madre de su hija Ana Victoria.

En una entrevista para el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, Diego Verdaguer confesó haberle sido infiel a su esposa Amanda Miguel, aunque se justificó que lo hizo con el cuerpo, más no con el alma.

El intérprete de temas como "La ladrona", "Volveré", "Voy a conquistarte" y muchos más, manifestó que "exactamente no" fue infiel "con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez". Esto provocó problemas en su matrimonio con Amanda Miguel, sin embargo, "fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos".

Asimismo, Diego Verdaguer dijo en su charla para el programa antes mencionado: "mi mujer es una brava, es una mujer muy brava", agregando que sabía lo que quería "y valora mucho a la persona que yo soy, entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario".

Por su parte, Amanda Miguel manifestó en el show "Tu-night" con Omar Chaparro, haber perdonado a su esposo en varias ocasiones, dejando muy en claro: "yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel".

De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea, pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría.