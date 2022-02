"Mi padre no estaba vacunado", aseguró Gimena Boccadoro, primogénita del cantautor Diego Verdaguer

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje donde dejó muy en claro que nunca aprenderá a vivir sin su padre. "El amor que nos tenemos es infinito, tan infinito como eres tú, papi mi, mi pa. ¿Sabes cuantas personas me dicen que estás orgulloso de mí? Tal como me dijiste hace un par de semanas, te amo tanto".

La muerte del intérprete de temas como "La ladrona", significó un duro golpe para sus hijos Malena y Elan. Mencionó que todo lo ocurrido "es bastante difícil porque mi papá era un abuelo, que aunque no vivíamos juntos, era muy presente con mis hijos, muy cariñoso, muy dedicado y los entendía mucho".

Mi padre no estaba vacunado, en absoluto, en fin, yo sí estoy vacunada, él no estaba vacunado.

Claudia López Ibarra, quien fuera la publicista del también productor musical en México, aseguró que el cantautor nacionalizado mexicano si tenía sus dosis contra el virus, sin embargo, en una reciente entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, María Gimena Boccadoro , confirmó que su papá Diego Verdaguer no estaba vacunado contra el Covid-19 .

Tras su fallecimiento, muchos medios de comunicación han hecho especial énfasis sobre si Diego Verdaguer estaba o no vacunado contra el Covid-19 . Recordemos que el cantante y compositor argentino, perdió la vida la semana pasada a los 70 años de edad en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos , por complicaciones de salud que le dejó esta enfermedad, de la cual se contagió en diciembre pasado.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

