"Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón", el abuso que sufrió Regina Blandón durante su infancia

En una entrevista que la actriz y comediante Regina Blandón tuvo con la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, para su canal de YouTube, habló, como pocas veces lo ha hecho públicamente, sobre el abuso sexual que sufrió cuando era una niña. Su abusador fue un hombre que trabajaba en casa de sus abuelos en Acapulco, estado de Guerrero, México.

El abusador de Regina Blandón, tenía años trabajando en casa de sus abuelos, estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a su cuarto en las noches. "No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual, a veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente, hasta hace muy poco".

La actriz, quien interpretó a "Bibi P. Luche" en la serie "La Familia P. Luche", no quería contarle a sus papás lo que estaba ocurriendo, pero si lo hizo con uno de sus primos, quien posteriormente, le dijo a sus progenitores. Al enterarse, el papá de Regina Blandón estuvo a punto de quitarle la vida al abusador de su hija.

Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: 'no, porque si no vas a ir a la cárcel tú, espérate, por favor'.

Durante varios años, la ex esposa del comediante mexicano Roberto Flores, estuvo tomando terapia y tanto ella como sus familiares, tuvieron que deshacerse de la vergüenza y estigma de hablar sobre lo que había ocurrido. "Muchísimos años lo guardé, hasta que vi que sacarlo ayuda, muchas amigas a todas nos ha pasado y es brutal, es un reflejo de México".

En su charla con Isabel Lascurain, la protagonista de las series "Renta congelada" e "Historia de un crimen: la búsqueda", explicó el porqué era de vital importancia hablar sobre el abuso sexual del cual fue víctima durante su infancia.

Argumentó que "el machismo sistémico", ha enseñado a minimizar lo que le pasa a las mujeres, "siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando, entonces cuando se trata de un abuso, cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: 'no seas exagerada' y de pronto, las infancias no se dan cuenta por qué vivimos minimizando las violencias".