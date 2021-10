"Mi primer amor musical", La Gabi con un potente flow americano, presenta a sus fans "La situación"

¡Qué nunca se les olvide este nombre...La Gabi! La talentosa y carismática cantautora originaria de República Dominicana, sigue contagiando la industria musical con sus canciones. Para el disfrute y deleite de sus miles de seguidores, presenta su nueva canción "La situación", puro flow americano, la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Fue mi primer amor musical, es una canción que puedes dedicarle a la persona que te mueve el piso.

"La situación" fue escrita tal y como La Gabi quería, tuvo el ritmo que ella quiso imponerle, con el que se identifica plenamente: el R&B, género que ama y admira. La producción estuvo a cargo de Naobeat y fue grabada en Estudio 574.

Gabriela Guaba, nombre real de la cantante y compositora, filmó el video musical hace un par de años, durante su primer viaje a Medellín, Colombia, justo antes de comenzar la cuarentena por la pandemia.

La Gabi nació en República Dominicana y creció alimentándose diariamente con música, escuchando y bailando ritmos tropicales de su país como: bachata, merengue, dembow y son. Foto: Seba / S Dot Studio

Cabe mencionar que "La situación" llega tras el éxito de su EP debut "El Origen", producción que grabó tras firmar con MA G Nation, el sello discográfico del reguetonero colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin.

"Imagínate, un sueño", expresó La Gabi en una entrevista con Debate. "Yo siento que todavía no lo he asimilado, me dan ganas de llorar de felicidad porque de verdad, estoy viviendo lo que siempre soñé y con un grande como J Balvin que me apoye, que me enseñe, que esté ahí para mí, sea mi mentor, estoy súper bendecida".

Por otra parte, La Gabi fue elegida por Spotify como la "Artista Radar en Centro América y países del Caribe". Radar es un programa de esta plataforma de streaming, que representa el apoyo que la plataforma da a los artistas emergentes más prometedores, para aumentar y profundizar la relación con sus fans alrededor de todo el mundo.

En agosto pasado La Gabi tuvo una exitosa participación en el Baja Beach Fest, que se llevó a cabo en playas de Rosarito, estado de Baja California, México, que contó con la participación de los artistas más relevantes del género urbano.

Posteriormente formó parte de los artistas en la Experiencia Neon by J Balvin en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), que durante tras fines de semana se tomó esta ciudad, junto a otros reconocidos y exitosos artistas como Jowell & Randy, Anuel y Karol G.

