"Mi primera vez fue con Sergio Andrade", Aranza logró escapar a tiempo del Clan Trevi-Andrade

La cantante mexicana Ivette Becerra Meza, mejor conocida artísticamente como Aranza, habló sobre la relación que tuvo con Sergio Andrade, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino" en Imagen Televisión. La intérprete originaria de Chihuahua manifestó que pudo escapar a tiempo del llamado "Clan Trevi-Andrade".

Aranza era menor de edad cuando tuvo lo que creyó era una relación amorosa con el productor musical Sergio Andrade, sin embargo, tiempo después se dio de que había sido abusada.

"Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años, yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio, quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él".

Aranza aseguró que Sergio Andrade la invitaba a participar en orgías y además, contó cuando María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), le reveló sin querer, que Sergio Andrade la golpeaba. Todo ocurrió cuando Sergio y Gloria Trevi viajaron a Los Ángeles y el productor, dejó a Mary lijando puertas.

"A ella se le hizo fácil ponerles thinner y yo creo que se le subió a la cabeza y me dijo: 'Ivette, ayúdame por favor, porque Sergio me va a volver a pegar', se le salió y cuando llega, yo de imprudente le digo (a Sergio): 'no le vayas a pegar a Mary', porque lo que hizo Mary fue comprar papel tapiz que parece madera y las dejó (las puertas) todas parchadas y estaba muy asustada".

La cantante quien hoy tiene 49 años de edad, comentó que pudo escapar a tiempo del "Clan Trevi-Andrade", al llegarle la oportunidad de estar en otro proyecto musical. Una agrupación llamada Viva Voz estaba en busca de una vocalista; cuando Aranza logró entrar al grupo, dio aviso a Sergio Andrade que se iba.

"Me empezó a gritar y vi un Sergio que no había visto nunca, me empezó a decir: 'cómo era posible, por qué no me estás involucrando con el grupo' y le respondí que no sentía que estuviera apoyando mi carrera y dijo: 'pues yo me voy a encargar que fracases, voy a cerrarte todas las puertas del mundo, de que nadie te haga caso, yo haré tu fracaso'".

