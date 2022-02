"Mi propio cuerpo me quiere aniquilar", la enfermedad de Rossy Mendoza, vedette del cine de ficheras

La actriz mexicana María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy Mendoza, una de las más célebres vedettes del cine de ficheras (género cinematográfico del cine mexicano, que tuvo sus años de gloria en los 70's y 80's), lleva a cabo una ardua lucha en contra de una terrible enfermedad que le impide moverse.

Rossy Mendonza tiene Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. Dicho padecimiento puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones.

En una entrevista que tuvo anteriormente vía telefónica para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, la actriz de cine y televisión de 71 años de edad y originaria de Ixtlán del Río, Nayarit, mencionó que su hija Silvia Durán es quien está al pendiente y cuidado de ella.

Me desesperó mucho y le pido a Dios que se apiade de mí, que ya me quiero curar, si me levantó tantito, para no estar todo el tiempo en la cama, pero la verdad estoy muy débil.

La vedette Rossy Mendoza, una de las mejores amigas de la también actriz Lyn May, manifestó tener 44 años con Lupus eritematoso sistémico.

Contó que Lupus significa "lobo" en latín, "porque se lo come a uno por dentro y el lupus se trata de que el mismo organismo se ataca a sí mismo". Asimismo, dijo que su cuerpo se desconoce a sí mismo "y fabrica unos anticuerpos que me atacan, mi propio cuerpo me quiere aniquilar".

La actriz de películas como "Dulcemente morirás por amor" o "California Dancing Club", así como una de las protagonistas del documental "Bellas de noche", permanece en su hogar en la Ciudad de México, confesando que ha pasado por momentos de depresión ante el mal que la aqueja desde hace mucho tiempo.

"De pronto me siento mal y no me da oportunidad, digo, 'tal vez ya voy de salida o qué pasa', pero me gusta mucho la carrera artística".

Ante esto, su médico le ha recetado antidepresivos: "yo llevo mi enfermedad con dignidad, acepto lo que sucede, no reniego, bueno, me desespero, pero no reniego".