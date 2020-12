"Mi segunda peor pesadilla": FKA Twigs demanda a Shia LaBeouf por violencia física

Estados Unidos.- La artista FKA Twigs ( cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett) está demandando al actor Shia LaBeouf por presuntamente someterla a abuso físico, emocional y mental durante una relación romántica con la estrella de Hollywood.

En una entrevista con el New York Times, Barnett, de 32 años, caracterizó su experiencia con LaBeouf como "lo peor que he pasado en toda mi vida" y dijo que quería crear conciencia sobre "las tácticas que usan los abusadores para controlarte y quitarte tu autonomía”.

En respuesta a acusaciones detalladas sobre su conducta, Shia LaBeouf le dijo al Times que "muchas de estas acusaciones no son ciertas", pero que le debía a Barnett y Karolyn Pho, otra mujer cuyas afirmaciones figuran en la demanda, "la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y [ para que yo] acepte la responsabilidad por las cosas que he hecho ”.

Dijo: "No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años".

Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir.

La demanda establece que en febrero de 2019 Barnett era pasajera en un vehículo que LaBeouf conducía de manera imprudente, y que se quitó el cinturón de seguridad y amenazó con chocar a menos que ella dijera que lo amaba.

La pareja había hecho un viaje al desierto en las afueras de Los Ángeles, durante el cual, según Barnett, LaBeouf una vez la despertó en medio de la noche asfixiándola. Barnett dijo que después de suplicar que la dejaran salir, LaBeouf se detuvo en una gasolinera y sacó su equipaje.

" Espero que al compartir mi experiencia pueda realmente ayudar a otros a sentir que no están solos y arrojar algo de luz sobre cómo pueden ayudar aquellos que están preocupados de que alguien que les importa pueda estar en una relación abusiva porque entiendo que puede ser confuso y difícil de entender. saber qué hacer".

Al parecer, la siguió y la agredió, arrojándola contra el coche y gritándole en la cara. Barnett dijo que nadie la ayudó y que un colega luego desestimó sus acusaciones.

Dijo que no había acudido a la policía al principio porque le preocupaba que la carrera de LaBeouf se viera perjudicada y luego porque pensaba que no la tomarían en serio.

La estilista Karolyn Pho, y amiga de la pareja, dijo que LaBeouf también había abusado de ella durante el curso de una relación romántica.

Algunas de sus experiencias también aparecen en la demanda de Barnett, incluida una acusación de que la inmovilizó en una cama mientras estaba borracho y le dio un cabezazo, dejándola sangrando.

La demanda establece que Barnett conoció a LaBeouf en 2018 cuando fue elegida para su película Honey Boy y que su relación comenzó después de que concluyó la filmación. Ella y Pho afirmaron que a LaBeouf no le gustaba que hablaran o miraran a los camareros masculinos.

Barnett dijo que LaBeouf la arengaba y criticaba cuando hacía cumplir las reglas sobre cuántas veces al día debía besarlo y tocarlo, y que la aisló de sus compañeros en Londres. Ella dijo que él tenía una pistola junto a la cama e insistió en que durmiera desnuda.

Ella dijo que tenía miedo de usar el baño por la noche en caso de que él la confundiera con un intruso y le disparara. La demanda afirma que LaBeouf infectó a Barnett a sabiendas con una enfermedad de transmisión sexual.

Barnett dijo que escapar de LaBeouf se volvió "difícil y peligroso". En la primavera de 2019, él impidió que se fuera, la “agarró violentamente”, la levantó, la encerró en una habitación y le gritó.

Todo el tiempo que estuve con él, podría haberme comprado un boleto de avión de negocios de regreso a mi casa de cuatro pisos en Hackney, dijo.

"Me aplastó, por debajo de mí, que la idea de dejarlo y tener que trabajar de nuevo me parecía imposible".

En Twitter relató algunos detalles de su demanda, diciendo: "Mi segunda peor pesadilla es verme obligada a compartir con el mundo que soy una sobreviviente de violencia doméstica. Mi primera peor pesadilla es no contárselo a nadie y saber que podría haber ayudado incluso a una sola persona al compartir mi historia".