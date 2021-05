México.- Desde muy temprana edad despertó su interés por la música comenzando por el canto, para después interesarse por la creación de melodías y tomar sus primeras lecciones de guitarra.

Hoy en día Diana Fenochio quiere conquistar a la industria y al público con su música con el tema que está promocionando Sobras de amor, en la que colabora con Majo Roaro.

En entrevista para DEBATE, la cantautora originaria de Oaxaca destacó que busca transmitir por medio de sus letras y canciones, un mensaje de amor propio, de superación y de apoyo entre mujeres de la industria en general.

¿Qué es lo que te ha marcado esta pandemia como artista y qué experiencias te ha dejado?

"De alguna manera ha sido difícil porque chamba e ingresos pues no tenemos, la verdad. Me siento muy afortunada dentro de todo en lo que cabe, porque tuve la oportunidad de hacer música durante la pandemia. Ya tenía material preparado cuando todo empezó, que fue cuando estaba el caos en su auge; no me fue tan mal por esa parte. Las presentaciones ya pasamos ese punto de ansiedad, parece, gracias a Dios, que ya vamos a empezar a hacer ya estamos organizando con fechas y más".

“Mi sueño de niña siempre fue cantar y estar sobre los escenarios”: Diana Fenochio. Foto: Cortesía

Diana Fenochio platícanos sobre la música que estás promocionando

"Sacamos hace un mes una canción que se llama Sobras de amor, la gente la empezó a recibir muy bien. Nosotros traíamos el nervio de que es un género diferente al que habíamos sacando, es una balada urbana, pero yo soy más de balada pop, es lo que me encanta, pero fue hacer un género diferente, hacer colaboración para que no se perdiera la esencia del proyecto, entonces fue una buena colaboración. Hay otras en puerta con el fin de trabajar con personas que admiro mucho, y a finales de este mes tenemos un tema más que la verdad me tiene emocionada, se llama Cuidado, es una canción pop. Siento que vienen cosas muy bonitas".

¿Cómo descubriste esta pasión por la música y qué fue lo que te llevó a cumplir ese sueño?

"A mí siempre me encantó, o sea, desde chiquita cantaba muchísimo y me imaginaba como cantante y estar en escenarios. Siempre quería que se hiciera realidad, yo nunca he dejado de cantar, escribir. Cuando salí de la prepa no me imaginaba hacer otra cosa y, al final, aunque sí hice mi carrera de Derecho y la terminé, siempre supe que me iba a dedicar a la música".