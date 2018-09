Mazatlán.-Paul Stanley se inició en el medio artístico en el 2006 como actor participando en obras y novelas. En el 2010 prueba suerte en la conducción, que le ha permitido hacerle un homenaje a su fallecido padre, Paco Stanley, refiere en entrevista con EL DEBATE. Actualmente el joven está al aire en el programa Hoy, de Televisa. Paul Stanley se encuentra en el puerto para hacer una nota de color de Mazatlán y conocer al nuevo vocalista de la Banda El Recodo.

Foto: Paul Stanley. Foto. EL DEBATE. Sergio Pérez.

Actor y conductor

Stanley refiere que está muy contento y no se ve haciendo otra cosa que no sea la conducción. Ha figurado en los programas Amor-didas, México suena de noche, Cuéntamelo ya y Buenas Vibras.

Antes de incorporarse al programa Hoy, estuvo en Despierta América y Sábado gigante en Estados Unidos, donde vivió dos años, para luego regresar a México.

Ha participado en varias novelas, entre ellas Camaleones, Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, entre otras.

Revela que la televisión en el área de programas le da la libertad de ser él mismo.

“Te permite dar a conocer tus ideas, tienes que conectar la lengua con la cabeza, sobre todo cuando hacemos televisión en vivo. Contento y agradecido con la vida por poder seguir haciendo lo que amo”.

Estar en el programa Hoy le permite renovarse constantemente y estar al lado de personas con gran trayectoria, entre ellas Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Foto: El DEBATE. Sergio Pérez.

Herencia de su padre

Hablando de conducción y diversión, dice que es lo que retomó del trabajo que hacía su padre al frente de las cámaras.

“El don de gente, de reírse con la gente y de la gente, uno tiene que estar al 100 por ciento, saber en qué momento puedes echar el chascarrillo, eso es de admirarse de mi jefe, mi trabajo es un homenaje para mi papá”.

Ser hijo de Paco es algo que lo ha marcado de manera favorable y explica por qué. “Se agradece el tener la herencia, no solo de apellido, sino de talento que tenía mi jefe, porque vivo de esto, es un homenaje que le hago todo. Ser hijo de Paco Stanley es lo mejor que me ha pasado”

Al cuestionarlo sobre su opinión de las escenas de la serie El señor de los cielos, donde se narra el asesinato de su padre, el cual ocurrió el 7 de junio de 1999, dijo: “No sabría decirte, no es algo que me simpatice cómo la explican, pero es ficción totalmente, no me lo tomo personal, parte del show, pésimas actuaciones”.

Críticas

Sobre las críticas que se han dado sobre su persona, refiere que no se las toma tan a pecho.

“Habrá quien le gusta lo que hago, habrá a quien no, no le puedes caer bien a todos, yo la verdad que disfruto lo que hago y la mayoría de las respuestas han sido buenas”, concluyó.