Mia Kahlifa se despide del año a su sensual estilo

La mujer conocida particularmente por su pasado en el cine para adultos compartió un video en su cuenta de Instagram en la que participa en una sesión fotográfica conmemorativa de estas fiestas en fin de año.

Y en el video se le podía mirar en poca ropa, notoriamente de uso interior, en un baño donde le dieron para usar una botella de champaña y ella la destapó entre risas y su usual manera muy sensual.

“Esperen a ver mi nueva sesión de fotos… Gracias por llamarme valiente por beber champaña”, escribió al confesar que odia el alcohol en uno de los comentarios de su publicación.

La ahora conductora de deportes de nacionalidad libanesa radica en Texas y en estos día se le ha visto muy animada con las fiestas de diciembre, y hasta compartió con sus seguidores la foto del árbol de navidad en su casa, con amigos y mascotas.

Aunque no han sido revelados, ha preparado sorpresas sensuales y fotos para sus más de 4.3 millones de seguidores en sus redes sociales, que la han seguido fielmente aunque ya no esté en el mundo del porno propiamente.

En otra foto, se mostró orgullosa de su piel y sin maquillaje, posó al natural, eso sí, mostrando un generoso escote.

Andrea Legarreta advierte estafa ante su supuesto divorcio

En repetidas ocasiones, han surgido rumores de separación entre la conductora y actriz Andrea Legarreta de su esposo, el cantante Erik Rubín.

El fin de semana un sitio de internet aseguró tener una entrevista exclusiva en la que la conductora, revelaba los supuestos motivos de su separación.

Poco después, Andrea hizo frente a dicha publicación desmintiendo su divorcio y pidiendo a sus seguidores, no caer en las redes de sitios que buscaban lucrar con su imagen:

"INCREÍBLE y triste toda la BASURA y MENTIRAS que publican en las redes... Casi a diario me encuentro con información falsa de TODO tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral... Pero esto es el colmo... Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos".

"Lo que ellos buscan es generar morbo en quienes los leen y de esa manera provocar que entren a un link que los conecta a una página en dónde venden productos que NO TIENEN NADA QUE VER CONMIGO!! Confío en el criterio de quienes están en las redes y se dan cuenta que cada vez hay más MENTIROSOS, OPORTUNISTAS Y ABUSIVOS y NO CAIGAN EN SU BASURA y permitan ser abusados por estafadores que piensan que sus publicaciones no tienen consecuencias".

"A nuestra familia no le hacen daño con sus mentiras, porque ya estamos acostumbrados a eso, pero lo que verdaderamente me preocupa es el daño que puedan hacer al público que “cae” en las redes de estos ladrones y compran sus productos, TENGAN CUIDADO por favor! No vayan a ocasionarles algún daño a su salud con los productos que venden! Gracias por leerme! Apapachos para ustedes con todo mi amor. #AtenciónPolicíaCibernética”.

Durante la emisión de hoy lunes del matutino Hoy, Andrea Legarreta habló una vez más al respecto, donde además de desmentir que se esté separando del padre de sus hijas, lanzó una advertencia contra el sitio de internet que aseguraba, tener una entrevista con ella donde hablaba de su divorcio.

Andrea señaló que en dicho portal, al dar click para leer la supuesta entrevista, en realidad te lleva una página donde venden productos para la salud, productores supuestamente vendidos por Andrea Legarreta.

La conductora de Hoy pidió a todo el público no caer en este gran engaño.

