Mia Khalifa como diosa de diosas comparte el cuerpazo fit que se carga

Mia Khalifa posó para la cámara como una verdadera diosa griega, pues la mujer de 27 años se puso una falda blanca al igual que una blusa muy elegante con la cual se miraba como una verdadera diosa griega, pues además la modelo originaria de Libano ha logrado grandes resultados con el gimnasio, pues se le ve tremendo cuerpazo a la chica.

En la foto se puede ver a Mia Khalifa con una mano sobre la cabeza y admirando el bello paisaje que tiene enfrente, pero eso no es todo su pequeña cintura habla por si sola, pues la también ha trabajado mucho en su alimentación pues cuida demasiado lo que come, además le dijo adiós al sedentarismo para meterse de lleno al mundo fitness donde la vemos triunfar con todo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no lo saben Mia Khalifa es una mujer que con el tiempo ha madurado demasiado, pues muchos pensaban que solamente quería la fama de las redes sociales para ganar dinero, pero la verdad es que Mia Khalifa ha tratado de ayudar a varias fundaciones con lo que recauda en only fans, causando la admiración de millones pues es muy entregada en todo lo que hace.

Pero eso no es por lo que Mia Khalifa es admirada sino por demostrarle a sus fans que las redes sociales no son lo que parece y es que muchos lo asemejan con la perfección, pero la guapa chica reveló que todo está lleno de filtros, prueba de ello fue cuando hace poco público una foto de sus celulitis dejando en claro que no todo es perfección.

Además Mia Khalifa no se siente mal por dichas imperfecciones pues sabe muy bien que el hombre que esté con ella la va a aceptar tal y como este, para su sorpresa lo encontró, hablamos del chef Robert Sandberg quien hace poco le dio el anillo de compromiso a su amada con quien se siente muy feliz, basta con ver la conexión que tiene para que sus fans se den cuenta.

Leer más: Mia Khalifa con cuerpazo de diosa en playas de Tulum impacta a mexicanos

Basta con ver los mensajes de amor que le manda Robert Sandberg a su prometida para ver como es el amor tan infinito que le tiene, prueba de ello fue su viaje a playas mexicanas la semana pasada donde el chef se la pasó muy bien con su pareja con quien siempre saca cada ocurrencia, algo que le ha dado una chispa muy buena a su relación.

Leer más: Mia Khalifa y los juegos que hace con su novio en casa

Sigo pensando en el viaje de cumpleaños irreal de la semana pasada. Gracias @miakhalifa por el mejor viaje de mi vida. Te amo mucho y siempre estaré agradecido de estar a tu lado, escribió Robert Sandberg sobre el viaje de amor que tuvo a lado de la modelo quien lo consiente en todo en especial en la comida pues aunque él sea chef profesional, ella le hace comidas deliciosas.

Por si fuera poco la fama de Mia Khalifa cada vez más sigue aumentado en especial en Latinoamérica, donde la modelo ha dicho en repetidas ocasiones que le fascinaría acudir a varios países, pero como es una mujer muy entregada al trabajo no le ha dado tiempo, pero sin duda alguna reconoce que sus fans latinos la alaban demasiado.

Mia Khalifa muy bella causó euforia con su outfit/Instagram

Cabe mencionar que algunos fans le han dicho a Mia Khalifa en que momento planea tener hijos, pero para ella dicho paso sigue siendo muy grande, por lo que prefiere seguir conservando el romance que se carga con su prometido, pues aún tienen varias metas en la vida las cuales desean cumplir y aunque saben que las lograran prefieren seguir en las sorpresas que le tiene el presente.