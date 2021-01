Mia Khalifa con cuerpazo de diosa en playas de Tulum impacta a mexicanos

Mia Khalifa de 27 años de edad, no pierde su tiempo en ningún momento, pues disfruta al máximo su vida prueba de ello fueron las recientes vacaciones que se tomó en las playas de Tulum, pues ella al igual que otras celebridades le puso un basta al encierro por la pandemia de Covid-19 para irse a broncear además de compartir como va su físico.

Y es que desde el año antepasado Mia Khalifa se quiso ver más firness por lo que se propuso a bajar de peso, incluso se operó la nariz para verse más radiante y lo logró pues en la última foto que compartió la modelo se le ve tremendo cuerpazo en traje de baño con el que dejó con el ojo cuadrado a sus fans, pues se mira muy bien la mujer originaria de Libano.

Pero eso no es todo pues Mia Khalifa se ha llenado de muchas bendiciones, pues por medio de su only fans, logró recaudar miles de dólares para varias fundaciones de beneficencia, pues la modelo desde hace años ha tratado de apoyar este tipo de organizaciones, pues es una mujer que le gusta mucho ayudar a los demás, por lo que dio las gracias por todo lo que ha logrado.

Hasta 2021 y la vacuna Pero primero solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en Only Fans desde septiembre. Ustedes me ayudaron a donar más de $ 160 mil a organizaciones benéficas y organizaciones que más significan para mí. Estoy muy agradecida por la plataforma y por todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona en más formas de las que podría agradecerles, escribió la famosa.

Pero regresando al cuerpazo de Mia Khalifa muchos internautas, están felices por el cuerpazo que logró la chica quien ahora es más fitness, basta con ver el abdomen o cintura que se carga para no dejar de tirarle piropos a la mujer quien tuvo que luchar en el pasado con demasiadas críticas.

Y es que Mia Khaliafa fue muy atacada por los haters en el pasado por incursionar en el mundo de cine para adultos cuando era muy jovencita y aunque ya no forma parte de este, debido a que se enfocó a otros proyectos, no hay día en que las redes sociales se burlen de ella, pero como mujer madura ha sabido superarlo.

Regresado con las fotos de Mia Khalifa se le ve tremendo cuerpazo a la mujer quien tiene una cintura más pequeña, pero eso no es todo, su piel se ve mucho más saludable, además sus fieles fans han dicho que su mirada es otra desde que se alejó de la industria del cine para adultos, además de que encontró el amor en su prometido Robert Sandberg.

Pues para quienes no lo saben, la pareja se comprometió el año pasado, por lo que muchos de sus fans ahora desean verlos casados, aunque no hay fecha exacta de cuando veremos a Mia Khalifa de novia muchos de los internautas ya quieren ver a la también influencer con hijos, pero al parecer no está en los planes de la joven aún.

Mia Khalifa con cuerpazo en traje de baño enciende las redes/Instagram

Por si fuera poco Mia Khalifa se ha convertido en una mujer muy envidiada, por los buenos tratos que recibe la modelo por parte de su galán con quien se divierte demasiado, basta con ver los videos de Instagram donde se puede ver la química que hay entre los dos jóvenes quienes se aman a morir.