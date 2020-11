Mia Khalifa con vestido de encaje negro vuelve loco a sus fans

Mia Khalifa de 27 años de edad y nacida en Libano, desató la locura por una foto a lado de su prometido Robert Sandberg, donde se le ve vio muy guapa a la ex actriz de cine para adultos, pues apareció con un vestido de encaje negro con el cual presumió la figura que se carga, pues desde hace tiempo se enfocó en la vida fitness, donde le va de maravilla.

Y es que Mia Khalifa, quien ahora vive en los Estados Unidos, se dio cuenta que en sus redes sociales, que no tenía fotos a lado de su prometido el famoso chef, Robert Sandberg, es por eso que la también influencer, organizó una sesión de fotos muy elegante, pero fue la chica quien acaparó la mirada de todos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue una foto y un video, donde se le ve a Mia Khalifa disfrutando el momento como nunca, pues festejó la sesión fotográfica con champagne y es que es bien sabido que la pareja se lleva de maravilla, pues siempre se les ha visto derrochar amor en sus publicaciones, además siempre les ha gustado realizar actividades juntos, desde hacer ejercicio, hasta ver películas juntos.

Otra de las cosas que ha realizado Mia Khalifa no solo en el amor, sino también en la pandemia, es que trata de pedirle a sus fans que apoyen a los comercios locales, como el restaurant de su pareja, pues asegura que el gobierno estadounidense, no está apoyando en nada a los negocios, según Mia Khalifa, por lo que manda mensajes de para pedir apoyo.

Tengo una última cita en la noche antes de que se establezca otro restaurante en Los Ángeles. POR FAVOR, apoye a sus lugares locales favoritos que ofrecen comida para llevar en las próximas semanas. El gobierno no los está rescatando, pero obligándolos a cerrar, necesitan el apoyo de nuestra comunidad más que nunca, escribe Mia Khalifa en Instagram.

Mia Khalifa a pesar de ser una mujer muy bella, como cualquier chica siempre se sintió insegura, pues en una entrevista realizada para la BBC, dijo que fue hasta la universidad que los chicos se sentían atraídos por ella, algo que le parecía increíble, pues durante mucho tiempo señaló que los chicos jamás se fijarían en ella.

Mia Khalifa con un vestido de encaje/Instagram

No creo que la baja autoestima discrimine a nadie, no importa si vienes de una gran familia o si vienes de un entorno no tan bueno, luche toda mi infancia contra mi peso y nunca me sentí atractiva o digna de atención masculina y de repente en mi primer año de universidad, empiezo a perder peso haciendo pequeños cambios, dijo Mia Khalifa en la entrevista para la BBC.

Aunque Mia Khalifa ya está comprometida sus fans desean saber cuando será la boda de la famosa, pues no esperan ver cuando pise el altar la guapa mujer, pero hasta el momento ella está centrada en sus proyectos como influencer, además de enseñarle a sus seguidores como es la vida fitness.

Mia Khalifa, también es considerada una mujer valiente por una buena razón y se trata de todos los ataques que ha recibido por parte de los haters desde que dejó el cine para adultos, pues no hay día en que la artista sea atacada en Instagram o Facebook por como fueron sus inicios, aunque ella ha sabido manejar la situación como una verdadera mujer.

"Wow cuanta verdad que debe incomodar a muchos. Me sorprende la capacidad de esta chica de reinventarse y su valentía para hablarle al mundo y enfrentarlo, sabiendo que la mayoría solo la juzgará. Tiene mucha fortaleza. La admiro", "Claro, su justificación es "era joven" pero ella sabía lo que hacía, habla de "cuánta gente no fue obligada" pero ella acepta que ella no es el caso", le escriben a Mia Khalifa.