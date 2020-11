Mia Khalifa desde la tina les posa a sus fans y los alborota

Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa de 27 años de edad desató la locura al compartir una foto desde la tina y es que la ex actriz de cine para adultos se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales, por lo que cada publicación es una joya para sus más de 22 millones de seguidores.

En la foto se puede ver a Mia Khalifa en la tina y haciendo un gesto de placer, pues al parecer se la estaba pasando muy bien, ya que la modelo desde hace tiempo ha compartido en redes sociales como es su vida desde que dejó el cine para adultos, pues se enfocó en otros proyectos, además de encontrar a su media naranja, el chef Robert Sandberg.

Mia Khalifa no solo ha compartido con sus fans su vida, también desea que lleven una vida más saludable, pues ella le dijo adiós a su antiguo físico para convertirse en una mujer fitness mostrando sus grandes resultados en redes sociales, donde la vemos muy guapa con su ropa deportiva la cual adora demasiado, ya que se le ve tremendo cuerpazo.

Para quienes no lo saben Mia Khalifa está tan emocionada con el gimnasio que comparte fotos y videos de como es un día de entrenamiento, causando asombro entre sus seguidores, pues le da duro a cada maquina, pero al final ella sabe que logrará el cuerpazo que siempre ha deseado, pues poco a poco muestra sus cambios empezando por su abdomen, además de una cintura de envidia.

Mia Khalifa también decidió operarse la nariz para verse más bella de lo que era, fue hace algunos meses que la también influencer decidió operarse, causando asombro entre sus fans, pues el cambio que quiere en su vida la modelo sorprende a cualquiera.

Aunque muchos han cuestionado la carrera de Mia Khalifa, ella ha respondido en sus entrevistas que no es una mujer con baja autoestima como muchos creen, pues se dijo en un principio que eso la orilló para ser parte del cine de para adultos.

No creo que la baja autoestima discrimine a nadie, no importa si vienes de una gran familia o si vienes de un entorno no tan bueno, luche toda mi infancia contra mi peso y nunca me sentí atractiva o digna de atención masculina y de repente en mi primer año de universidad, empiezo a perder peso haciendo pequeños cambios, dijo Mia Khalifa en una entrevista.