Mia Khalifa dice no al porno "no lo haría aunque muriera de hambre"

Mia Khalifa, quien hace unos años se dedicaba a la industria pornográfica, le dejó muy claro a una persona que ella jamas lo volvería hacer.

Por medio de Insgtagram la influencer mostró una captura de pantalla donde un alto ejecutivo que trabajaba con ella en el pasado le pidió que volviera.

En la captura de pantalla de un chat el empresario le pregunta a Mia si seguía en Los Ángeles a lo que ella contesta que si "por qué?".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

El hombre, del cual no dio nombre, le dice que si le interesaría hacer una transmisión con una paga "genial", a lo que Mia le contesta que prefiere morir de hambre y que no lo volvería hacer.

Podría estar muriendo de hambre en la calle, viviendo detrás del basurero de un Starbucks y aún así diría que no a la oferta. No me vuelvas a escribir nunca."