Mia Khalifa recoge excremento de su perro con su cubrebocas y lo vuelve a usar

Mia Khalifa de 28 años de edad vuelve a causar polémica en redes sociales y no por aparecer en traje de baño donde su cuerpazo resalte en la foto, sino por hacer algo desagradable, mientras sacaba a pasear a su perro, pues la modelo pensó que nadie la miraba, pero para su sorpresa un paparazzi la grabó cuando juntaba las heces de su mascota.

Resulta que Mia Khalifa quiso pasear a su perro, por una de las calles de su barrio, pero cuando pasaron por una zona donde había césped su perro defecó, pero al parecer Mia Khalifa no llevó alguna bolsa de basura para recoger el excremento, por lo cual terminó juntando el excremento con su cubrebocas causando tremenda polémica, pues la mujer originaria de Líbano se lo volvió a poner.

"Se ve planeado para que hablen de ella...", "Porque que curioso que en ese mismo momento y poco antes de que recogiera las popos del perro ya empezaba a grabar jajajaja", "Un buen ejemplo de reciclaje", "Los videos se pueden recortar, no van a subir el video completo, solo la parte que importa", fueron los comentarios que lanzaron en torno a Mia Khalifa.

El video lleva más de 40 mil reproducciones y los comentarios siguen, pues para algunos internautas la acción de Mia Khalifa fue para que los medios hablaran de ella, mientras que otros aseguran que a la actriz no le importó nada, pues en verdad no tenía más que el cubrebocas para recoger el excremento de su mascota a quien adora de demasiado.

Otra de las cosas por las que Mia Khalifa, también ha llamado la atención demasiado es por el tremendo cuerpazo que se carga, ya que desde hace tiempo se adentró al mundo fitness para poner más guapa y logró su objetivo, pues ahora vemos a una modelo con un vientre más firme, además de una cintura más curveada, pues basta con verla en traje de baño para notarlo.

Mia Khalifa también se operó la nariz, pero el cambio de este ha sido tan evidente que le ha quitado demasiada popularidad a las fotos de la también influencer, pues ella misma lo ha dicho en las publicaciones que lanza, pero eso no es todo, pues su nuevo físico también da de que hablar, en especial cuando muestra los sorprendentes cambios del ante y él después.

Para quienes no lo saben Mia Khalifa tiene un only fans, pero ella lo que hace con las ganancias es repartirlas para diversas fundaciones y causas altruistas, pues ayudar es una de las cosas que siempre había querido hacer la chica desde hace años, pero muchas cosas se lo impidieron, pues no tenía los remedios para hacerlo, aunque ahora sí se puede dar ese lujo.

Y es que Mia Khalifa siempre ha sido una mujer trabajadora que siempre ha buscado la manera para salir adelante y cuando lo hace también trata de darse un gusto, pues se va de viaje a lugares fascinantes con su prometido Robert Sandberg quien no solo es su pareja, sino su mejor amigo con quien se la lleva de maravilla, por lo que sus viajes son experiencias únicas.

Cabe mencionar que los fans de Mia Khalifa ya quieren boda con su prometido, pero debido a la pandemia, las cosas entre su enlace matrimonial se han retrasado bastante, además ellos por el momento son muy felices por la etapa en la que están, basta con ver sus publicaciones en Instagram para notar lo enamorados que la pareja está.

