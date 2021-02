Mia Khalifa se deja ver junto a Batman de manera muy cariñosa

Mia Khalifa de 27 años de edad tiene a todo el mundo hablando de ella, esto después de una épica publicación donde se le ve al lado del súper héroe de DC Comics, Batman, pues la influencer compartió una foto con sus millones de fans, donde se le ve a la chica como un dibujo animado, lo que desató la locura en redes sociales debido a como hicieron su imagen.

Y es que el dibujo de Mia Khalifa originaria de Líbano es idéntico a ella, pero eso no es todo pues se le ve abrazada de Batman como Dios la trajo al mundo, lo que desató miles de reacciones de todo tipo, pues se ve fabuloso el cuerpazo de la actriz, pero eso no es todo, ya que una sonrisa también hizo que la publicación de la famosa tuviera un éxito total.

"La chica de dibujos animados es demasiado sexy, nada como tú", "Batman se desviará y se convertirá en sexyman", "Ummmm ... duh. Sabes que esta chica de sf robó un uniforme de policía. Sólo digo", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió Mia Khalifa en la foto la cual alcanzó más de 70 mil likes por lo bella que se ve Mia Khalifa de dibujo animado.

Para quienes no lo saben del todo la fama de Mia Khalifa ha crecido demasiado, gracias las diversas actividades a las que se dedica hoy en día algunas de ellas han sido como cambió su vida desde que entró al mundo fitness, pero eso no es todo pues ahora que es una mujer comprometida Mia Khalifa deja ver más aspectos de ella que muchos no conocían.

Uno de ellos fue mostrarle a sus fans que como cualquier mujer también tiene imperfecciones en su cuerpo y lejos de darle pena ella les enseña a muchas mujeres e incluso a sus haters, que esta orgullosa de ellas, pues con esto quiere demostrar que las redes sociales son muy engañosas, por lo que ella prefiere mostrarse sin filtro ante sus seguidores.

Pero las cosas no le han salido del todo bien a Mia Khalifa, puesto a que en una ocasión la tacharon de hipócrita y todo por la operación de nariz que se hizo, pues aunque ella señaló que también la necesitaba por motivos de salud, aprovechó para darle un toque más estético, lo que desencadenó un debate entre usuarios y haters, quienes se dieron con todo por la decisión de la famosa.

Mia Khalifa también sigue desatando la locura con los trajes de baño que se pone, pues como se dijo anteriormente, entró al mundo fitness para tener un cuerpo más estético, por lo que cada que se va a la playa lo presume a los cuatro vientos, pues le fascina los resultados que logró, empezando por el abdomen de envidia que se carga, pues pensó que no se le miraría de infarto.

Otra de las cosas por la que consideran a Mia Khalifa un amor de persona, es por la relación que se carga con su prometido Robert Sandberg con quien se lleva de maravilla y es que ella aprovecha el tiempo que están juntos para ser romántica con él, como el día de su cumpleaños donde le hizo ver que en realidad es media naranja.

Celebrando el cumpleaños de este vikingo en Marte, porque ¿qué es más apropiado para un hombre que no es de este universo? Eres tan puro, @robertsandberg, que no hay nadie más ambicioso, talentoso o genuino como tú. Gracias por ser siempre el soplo de aire fresco que necesito en este mundo, siempre tomando fotos de Instagram que son extrañas para mí y por tener la sonrisa más contagiosa que he visto, le escribió a su amado.