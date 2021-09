Mia Khalifa se despide del verano con ardiente mini bikini blanco

Mia Khalifa de 28 años de edad se despidió del verano con un bikini en color blanco super sexy con el cual se le miraba tremendo cuerpazo, pues es bien sabido que ahora es una chica fitness.

En la foto se puede ver a la modelo libanesa derrochar pasión con el cuerpazo que se carga, además de tener un rostro más bello, pues hace meses se sometió a una cirugía de nariz para corregir un problema de salud.

Como era de esperarse los fans le escribieron de todo, pues saben que es una mujer soltera, es por eso que sus fans le escribieron de todo al verla con el outfit playero.

"Todavía matando como si nunca te hubieras ido", "Hermosa como siempre..", "Oh me gusta eso, me gusta eso seguro", "DIOS MÍO!!!!! Bestie, quiero editarlo", le escriben a la famosa.

Mia Khalifa hermosa con su bikini en color blanco/Instagram

Para quienes no lo saben Mia Khalifa es amante de la playa desde hace tiempo, es por eso que en los últimos años se ha dado la oportunidad de viajar a los mejores lugares turísticos del mundo.

Por si fuera poco la modelo también ha ganado popularidad en redes por ser una mujer real, es decir ha compartido fotos donde muestra sus imperfecciones con mucho orgullo.

Cabe mencionar que Mia Khalifa también tiene una cuenta de Only Fans donde se muestra como Dios la trajo al mundo, aunque las ganancias de esta es para ayudar a fundaciones.

