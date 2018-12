Mia Mont convierte experiencias personales en exquisita música

Muchos cantantes comparten un sueño en común: el poder llevar su música más allá de sus fronteras. En el caso de la artista peruana Mia Mont, lo ha logrado. La hermosa y talentosa intérprete se encuentra en un momento clave de su carrera artística, esto al haber llevado a cabo una importante transición musical. Tras venir cantando pop, Mia Mont se unió a la fiebre de la música urbano con un resultado fascinante.

Nunca llegó a imaginar que su tema Solita, la llevaría ante el público de otros países como México y Colombia: “a Solita le tengo mucho cariño, estoy muy agradecida con esta canción, muy agradecida con el publico y por las puertas que se me están abriendo”, resaltó la cantante Mia Mont en charla con EL DEBATE. “Escuchen la canción, háganla suya, báilenla, cántenla, dedíquenla”.

Basada en una propia experiencia amorosa, Mia Mont lanzó Solita a principios de este año, teniendo una muy buena respuesta de parte de su público. Ante el éxito obtenido y convertirse en una de las canciones mas escuchadas en Spotify en Perú, la cantante lanzó una versión remix en colaboración con el influencer mexicano Saak, un remix que ofrece una exquisita combinación del talento musical que tenemos en Latinoamérica.

Estoy muy contenta de verdad, desde que salió la versión original de Solita, le fue súper bien y ahora con esta versión con Saak no ha sido la excepción.

"Escuchar como la gente corea la canciones en los shows es algo que como artista, es muy bonito, ahora en México que me abran las puertas con este tema, estoy más que agradecida”, comentó Mia Mont.

Mia Mont resaltó que todas las letras de sus canciones son historias reales, experiencias que ha vivido en algún momento de su vida.

Todas mis canciones han sido escritas en base a experiencias mías, hoy por hoy Solita me ha permitido llegar a más gente, me ha abierto mas puertas en otros países, me ha llevado a trabajar con otros productores y compositores.