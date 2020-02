Mia Rubín Legarreta conquista con su angelical voz en cover de Demi Lovato

Mia Rubín Legarreta, hija menor de Erik Rubín y Andrea Legarreta, publicó recientemente en su canal de YouTube un nuevo cover que ha dejado más que fascinados a sus seguidores. Se trata de "Anyone" de la cantautora estadounidense Demi Lovato.

En la descripción de su video, Mia Rubín escribió: "desde que se subió esta canción me encantó y quise grabarla de inmediato, espero que la disfruten". La hija de la conductora Andrea Legarreta ha recibido muchos elogios por este cover que llevó a cabo, demostrando el gran potencial vocal que tiene.

Este es el tercer video que la hermosa jovencita publica en su canal de YouTube. El primer cover que compartió fue "I’ll never love again". de Lady Gaga. "¡Hola! Mi nombre es Mia Rubin Legarreta, hice este canal para poder compartirles lo que más amo, la música y que mejor manera de hacerlo con mi cover favorito ♥️", expresó la también hija de Erik Rubín (integrante de Timbiriche).

Posteriormente hizo el cover de "When the party’s over" de Billie Eilish.

En enero pasado, el oruglloso papá Erik Rubín reveló que su hija debutará como cantante próximamente de manera oficial: