México.- Quienes están figurando ya como las estrellas de televisión de la nueva generación son Nina y Mía Rubín Legarreta, hijas de la famosa conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín. Recientemente fue Mía quien se robó toda la atención, pues lució un físico muy bien marcado para su corta edad.

A través de su cuenta de Instagram, la bella jovencita sorprendió a todos al modelar un adecuado traje de baño en color café con el que evidenció que heredó la genética de su madre, pero lo ha mejorado con ejercicio, pues se puede notar un abdomen plano y marcado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A sus 15 años, Mía ha logrado convertirse en el centro de atención, gracias a su gran belleza, carisma y talento, además, se ha convertido también en un modelo a seguir para adolescentes de su edad, siempre luciendo los mejores atuendos que van conforme a su edad y motivando a ser mejores personas con sus mensajes entre publicaciones.

Leer más: Alejandra Ávalos asegura Luis Miguel le dedicó emblemática canción de su repertorio

Más de 45 mil reacciones logró Rubín Legarreta en su publicación, recibiendo como primer comentario el de su madre, como era de esperarse, quien le mandó bastantes emojis con los ojos de corazón para dejarle en claro lo orgullosa que está de ella y de su hermana.

Claro que los comentarios que no iban a hacer falta eran los de sus seguidores, quienes no dejaron de escribir sobre lo hermosa que lució en su fotografía tomada desde las playas de Orlando, Florida, en la que aparece volteando hacia arriba y comenta: "imagínense que me caía un coco en la cabeza".

Mía Rubín Legarreta sorprende a todos con marcado abdomen en traje de baño

Esta no es la primera fotografía en la que aparece modelando trajes de baño, en otras ocasiones se ha mostrado luciendo espectacular en estos atuendos veraniegos y muchos de sus fans afirman que su forma física es idéntica a la de su madre, sin embargo, su rostro y facciones son completamente de su padre.

Leer más: Enrique Guzmán demandará a su nieta Frida Sofía: "no soy un degenerado, no quiero este estigma"

Mía Rubín Legarreta está completamente enfocada en la actualidad en la música, profesión que ha llevado a cabo de la mano de su madre, quien está ahí para ella en todo momento. Pero no sólo eso, también es una excelente actriz y hasta modelo, lo que la hace figurar entre las nuevas figuras del medio del espectáculo.

Suscríbete aquí a Disney Plus