Mía Rubín admira a Ángela Aguilar y Danna Paola pero no quiere que su carrera sea comparada con ellas

Mía Rubín de 16 años de edad, ya lo dejó bien claro, pues no quiere que su carrera sea comparada con la de Ángela Aguilar o con Danna Paola, pues ella quiere crear su propia historia en la industria musical sin comparaciones y aunque los haters están ahí para hacerlo, ella no les hace caso.

"Yo desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño mío y no porque no quiera formar parte de un grupo sino porque yo me veo como en solo y si pues obviamente es un trabajal, pues voy a tener que trabajar muy duro como estas artistas lo han hecho como Danna Paola, como Ángela Aguilar, dice Mía Rubín.

Por si fuera poco la también hija mayor de Andrea Legarreta ha tratado de darle mucha publicidad a su carrera con ruedas de prensa, además de mantenerse muy activa en las redes sociales donde ha compartido algunas fotos y video de lo que planea lanzar para este 2022.

Como la misma cantante mexicana lo dijo en esta carrera hay muchos haters, pero eso no le ha impedido en darlo todo para quienes sí creen en ella debido a que ya tiene su propio club de fans quienes comparte sus mejores momentos desde que inició en el mundo del espectáculo desde que era una niña.

Además el modelaje también se le ha dado muy bien a esta chica, ya que últimamente ha compartido fotos donde se le ve muy guapa con ropa demasiado elegante que va desde lo urbano hasta un outfit de gala único.

"Bendiciones para las personas que quieran echarle ganas y salir adelante y ganar su dinerito", "Buenas tardes muchas felicitaciones para ti y tús papis en hora buena, que te vaya muy bien en tu carrera como cantante", escriben los fans de Mía Rubín en la foto.

Cabe mencionar que la joven no solo ha robado la atención debido a su talento también por la belleza natural que tiene pues sus seguidores se debaten entre el parecido que tiene con su famosa madre al igual que su papá Erik Rubín.