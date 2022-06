Mía Rubín así enfrenta los comentarios hirientes que le lanzan en redes sociales

Mía Rubín de 17 años de edad, anda con todo en el mundo de la música, pues realmente se está esforzando por ser una de las mejores cantantes juveniles de México, por lo que cada día se prepara junto a su padre Erik Rubín, quien la apoyó desde cero por lo cual está muy agradecida.

Pero como cualquier artista, Mía Rubín ya habló de como enfrenta las agresiones de los haters, pues a pesar de tener una voz angelical, la cual sigue trabajando cada vez más y más, muchos internautas aseguran que no tiene talento, es por eso que le preguntaron a la joven como maneja los comentarios hirientes que le lanzan en redes constantemente.

Sí que te digan cosas bonitas es precioso, pero no dejes que se te suban a la cabeza que te digan cosas feas obviamente, pues no se va a sentir padre, pero tampoco es el fin del mundo porque también hay personas que te quieren y hay personas que no te van a querer es completamente normal, no nos tienen que gustar todos y así ha sido con mi familia hemos tenido que aprender que no nos deben importan los comentarios de los demás y que mejor nos enfoquemos en personas que realmente nos importan", dijo para De Primera Mano.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a los comentarios que lanzó Mía Rubín, pues para ser muy joven ha demostrado una madurez maravillosa en las entrevistas, donde cada vez se ve mucho más profesional y cómoda en lo que dice.

"Hay que tener cuidado en los comentarios, ella es una niña aún ..no hieran sus sentimientos... Y así es mía, tú enfócate en los comentarios buenos ..tu no te desesperes ..algún día vas a callarle todos la boca, serás una famosa cantante te lo digo de corazón", es uno de los comentarios de un fan.

Cabe mencionar que hace unas semanas Mía Rubín se incorporó en la gira Cumbia Machine, donde ha compartido créditos con su padre y otros artistas de diversos géneros, con quienes ha logrado colaboraciones muy explosivas, pues han gustado al público.