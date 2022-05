Mía Rubín como una muñequita de lujo con su imponente vestido morado

Mía Rubín de 17 años de edad, se presentó en la Arena Monterrey con el resto del elenco Cumbia Machine tour la cual ha tenido buena aceptación por parte del público, pero sin duda alguna la joven se robó las miradas totales del público con su espectacular vestido en color morado con el que se ve como una reina.

Y es que la joven está despuntando bastante en su carrera como cantante, por lo que dicha gira le ha servido como plataforma para crecer logrando su objetivo, pues no solo su música ha estado en el gusto de la gente, también su manera de vestir tan elegante como este outfit de diosa.

"Fue una hermosura poder cantar para todos ustedes. Les agradezco tanto cariño, amor y emoción. Gracias por acompañarme en mi más grande sueño y hacerlo realidad. Gracias a mis compañeros y a todo el equipo de @cumbiamachinetour los admiro y quiero profundamente, gracias por enseñarme tanto y dejarme aprender de ustedes", escribe Mía Rubín en la foto donde se le ve hermosa.

Como era de esperarse, el público reaccionó a sus bellas palabras donde le hicieron saber que su carrera apenas empieza por lo que desearon a la hija mayor de Andrea Legarreta que disfrute todo lo que hace, ya que tiene todo para ser una gran estrella al igual que sus padres quienes la apoyan en todo.

"Mereces TODO lo bonito de la vida!!! No lo dudes JAMÁS!! Estoy muy orgullosa de ti!! Te amo infinito", "Que bonita, nunca cambies ni dejes de ser natural, así eres preciosa, pareces muñequita, triunfa!! Eres de las promesas mexicanas de las nuevas generaciones", "Tú me enciendes hasta el fuego se derrite el Hielo en mí es tu fecha en que llegaste a mí, no controló lo que siento sudo que tú estés aquí es tu fecha en que llegaste a mí", escriben las redes.

Cabe mencionar que Mía Rubín cada vez más se convierte en una celebridad conocida, por lo que no sería raro verla en su primer Auditorio Nacional sola o un Arena Monterrey, pero por mientras se sigue preparando como las grandes.