Mía Rubín con vestido color crema una princesa de cuento de hadas

Una vez más Mía Rubín se convierte en la princesa del cuento de hadas en sus redes sociales y es que modelar cualquier vestido de lo más sencillo que se vea a ella le lucen muy bien, pues no solo a cierta con los colores también con los diseños con los cuales deja todos asombrados.

Uno de los más recientes fue el que se puso para una sesión de fotos en color crema con el que deja en claro que los vestidos hampón la hace ver como una princesa de cuento de hadas, además su cabellera ondulada y saludable hace que la sesión se vea espectacular.

Al momento de la redacción la foto de la cantante mexicana alcanzó más de 18 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber que le espera una gran carrera en el mundo del espectáculo, pues como todos saben la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín quiere ser parte de la industria musical lo cual está logrando poco a poco.

"Con tanto amor! Me diste tu, se marchitó, me marchó hoy, yo se perder... Pero ¡Aaayyy! Como me duele", "Mía gracias a ti por dejarme seguirte para mi es un privilegio eres una prinsesa Bonita noche", "Que hermoso vestido hace que resalte tu mirada", "Excelente foto besos cuídate mucho", le saludos desde Monterrey, le escriben a Mía Rubín en la foto.

Mía Rubín también es una chica muy madura para su edad, es decir gracias a sus padres sabe lo difícil que es formar parte de la farándula y que con este el hate siempre va acompañado, por lo que no le preocupa tener una situación en cuanto a los detractores, pues solo se enfoca en quien la apoya en su corta carrera que apenas va empezando.

Hermosa sin maquillaje

Otra de las cosas que ha ido logrando Mía Rubín en redes sociales es mantener un rostro fresco, pues basta con ver algunas de sus selfies donde un poco de rubor y un labial claro es suficiente para que su belleza se vea realmente espectacular, además de que es muy bonita.

Leer más: Celia Lora y las peleas que ha tenido con varios famosos del espectáculo