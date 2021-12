Mía Rubín desde Acapulco se pone a cantar en vivo y sorprende a sus amigos

Mía Rubín de 16 años de edad una vez más ha compartido con sus fans el talento que tiene como cantante, prueba de ello fue un video que compartió en sus historias de Instagram donde se le ve interpretando un tema de manera espectacular, además está de vacaciones en estos momentos.

Y es que Mía Rubín se encuentra en estos momentos en Acapulco donde está disfrutando al máximo de sus playas, además se ha relajado cantando es por eso que subió un video donde demuestra como le encanta enseñarle a sus fans el talento que tiene desde que es una niña.

Para quienes no lo saben este 2022 podría ser uno de los años más importantes en la carrera de Mía Rubín, ya que su carrera como artista podría despuntar al máximo, pues hace unos días compartió en sus historias que estaba grabando nuevos videos musicales por lo que sus fans esperan con ansias a que eso suceda.

Por el momento Mía Rubín está disfrutando esta semana en Acapulco como se dijo anteriormente y se le ha visto modelando en la piscina del lugar donde se está quedando, además tiene una vista maravillosa para observar el majestuoso cuerpo, mientras que sus fans la llenan de halagos por lo feliz que se ve.

"Se te cayó el papel que te envolvía bombón", "Que hermosa eres espero me puedas saludar antes de que acabe mi año te amooo", "Que bonita te vez y guapa", "Están lloviendo estrellas o solo tu caíste del cielo?", "No manches te pedí en navidad y nomas me llevo una foto tuya", le escriben a la joven cantante en su cuenta de Instagram.

Otra de las cosas por las que Mía Rubín está dando de que hablar es por lo madura que se ha visto en sus entrevistas, pues a pesar de que son pocas ya se le ve con más fluidez a la hora de hablar, y es que antes como cualquiera niña era un poco tímida, pero poco a poco ha demostrado ser digna hija de Andrea Legarreta para poder llevar a cabo una entrevista de manera profesional.

