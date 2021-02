Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, opaca a Ángela Aguilar con cover de Jesse & Joy

Mía Rubín Legarreta compartió en su cuenta de TikTok un cover que hizo del tema "¡Corre!" del dúo musical Jessy & Joy. La hija mayor del cantante Erik Rubín, integrante del grupo Timbiriche, y de la conductora de televisión Andrea Legarreta, opacó con su majestuosa y melosa voz a la cantante Ángela Aguilar, nieta de los fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

En su perfil de TikTok, donde tiene más de 24 mil seguidores, Mía Rubín publicó dos videos: uno de hace unos años donde interpreta "¡Corre!" de los hermanos Jessy y Joy Huerta y otro, cantando este mismo tema musical hoy en la actualidad. Desde pequeña la hija de una de las conductoras estelares del show matutino "Hoy", sabía que la música era una de sus pasiones. "Hace unos añitos cuando lo único que me importaba era cantar", expresó la bella joven de casi 16 años de edad en el primer video que compartió.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sus miles de seguidores quedaron conquistados por su fascinante manera de interpretación, demostrando que tien todo para convertirse en una gran cantante. "Wow, que bonita voz tienes, llegarás lejos Mía", "que bonita voz, bueno, tu también; ya me imagino a los orgullosos papás, felicidades", "fan de tus papis y ahora fan tuyo, cantas tan precioso", "hasta me dieron escalofríos de tan bonito", "mega increíble timbre de voz", "cantas bellísimo, que tengas mucho éxito hermosa" y muchos más, son los comentarios que ha recibido Mía Rubín.

Leer más: Andrea Legarreta habla sobre el asalto a Erik Rubín, "me das el reloj o te voy a matar", le dijo el ladrón

Jesse & Joy lanzó "¡Corre!" el 4 de octubre de 2011 como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, "¿Con quién se queda el perro?". Cabe resaltar que esta canción es una de las exitosas en la trayectoria del dúo mexicano. "Así que corre, corre, corre, corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y, la verdad, me da igual", canta Mía Rubín en el video que ha causado furor en sus redes sociales.

Asimismo la talentosa y bella hija de Andrea Legarreta, compartió en TikTok el covers "This love" de la banda estadounidense Maroon 5: "es una de mis canciones favoritas de ellos, perdónenme por las caras raras que hago al cantar jejeje". También "Off the table" de Ariana Grande y The Weeknd. Sus fans le han pedido que haga un cover de Adele y otro de la fallecida "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla.

Por otra parte, hace unos días Erik Rubín fue víctima de la delincuencia estando en compañía de su hija Mía Rubín. En una plaza comercial de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, a punta de pistola le robaron un valioso reloj. Afortunadamente ni el integrante de Timbiriche ni su hija, fueron lastimados físicamente.

Leer más: Andrea Legarreta tiene las mejores piernas del espectáculo, aseguran en redes sociales

El cantante contó en un video que compartió en sus redes sociales, que su hija Mía entró en una crisis nerviosa al escuchar cuando el delincuente amenazó con matarlo. "Al igual que muchos ciudadanos en este país fuimos víctimas de la delincuencia una vez más, este vídeo no se trata de mí por ser 'famoso', se trata de todos los que como yo son gente de bien que ha trabajado honestamente y en un segundo nos roban algo más que un objeto. Nos roban nuestra paz y la de nuestros hijos".