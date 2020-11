Mia Rubín posando en traje de baño, tan hermosa como su mamá Andrea Legarreta

Para nadie es extraño que Nina y Mia Rubín posean una belleza esplendorosa, al tener como mamá a una de las conductoras de televisión más hermosas de la televisión mexicana: Andrea Legarreta. En su cuenta de Instagram la también hija del cantante Erik Rubín, enamora a sus más de 600 mil seguidores con sus diversas fotografías donde resaltan su simpatía y belleza.

Recientemente Mia Rubín, quien en abril pasado celebró sus 15 años de edad, publicó en su feed de Instagram un par de fotografías que han causado furor. En dichas imágenes la bella primogénita de Andrea Legarreta posa ante la cámara a orillas de la playa, usando un traje de baño a dos piezas. Cabe mencionar que la joven cantante y actriz se tomó estas fotos en el viaje que realizó junto a su familia a las playas de Huatulco, en el estado de Oaxaca.

Sus seguidores destacaron la belleza que tiene y su gran parecido con su mamá Andrea Legarreta, quien le escribió este mensaje a su hija en su post: "Y más hermosa por dentro, te amo ❤️❤️❤️".

Anteriormente Mia Rubin protagonizó el musical "Anita la Huerfanita". Foto: Instagram @miarubinlega

"Hermosa", "belleza de mujer", "que preciosa", "saludos princesa hermosa", "eres tan bella como tu madre y hermana", "hermosa señorita", "eres la perfección hecha mujer", "igual de hermosa que tu mami", "me encanta tu sonrisa", "que linda Mia", "señorita que hermosas fotografías, pero definitivamente lo que sobresale es su sonrisa" y muchos más, son los comentarios que Mia Rubín recibió de parte de sus fans.

Nina y Mia Rubín siguen los pasos de sus padres

Por otra parte la hija menor de Andrea Legarreta, Nina Rubín, tendrá su debut en las telenovelas al formar parte del elenco del melodrama "Te acuerdas de mí" de Televisa, bajo la producción de Carmen Armendáriz. En un encuentro con los medios de comunicación, la conductora del programa Hoy fue cuestionada sobre el hecho de que se pudieran hacer comparaciones entre su trabajo como actriz y el de su hija.

"La verdad es que yo no le hablo de eso, de las comparaciones y eso, el público de ahora casi ni se ha de acordar de todas las telenovelas que hice y de mi trabajo. En realidad creo que cada quien con su personalidad y sus formas de hacerlo pues somos diferentes. Lo único que les aconsejamos es que se preparen, sí elegimos muy bien junto con ellas qué proyectos, las han invitado mucho desde chiquititas y en muchos hemos dicho que no". ¿Hay posibilidades de que Andrea Legarreta regrese a las telenovelas? Esta fue su respuesta:

No, yo creo que por lo pronto no. Creo que este trabajo para mí me hace sentir muy afortunada porque es la oportunidad de estar también con ellas, son niñas que han sido acompañadas, cuidadas y esa es la parte más importante para mí, entonces con este trabajo, tengo tiempo para hacer otras cosas.

"De pronto podría ser, no le digo que no a nada, así como hice hace poco una película, me han invitado a hacer algo de teatro, pero la verdad es que sí soy muy egoísta en ese sentido, siento que es importante por eso estar con ellas, por eso cuando me dicen ‘tú producir’, la verdad es que los hijos siempre nos necesitan".

Sobre el debut de su hija Nina Rubín en las telenovelas, la orgullosa mamá expresó: "está muy feliz, está realizada, comprometida, estudia mucho, es lo que nosotros les decimos. Es muy importante mostrar el respeto a los compañeros. Es una gran máquina y cada una de las piezas funciona perfecto y si una no funciona y no jala pues también afectas a todo un proyecto, entonces eso les enseñamos siempre, a ser respetuosas con todos en todas las áreas".