Mía Rubín presume como luce parte de su lujosa casa decorada de Navidad

Mía Rubín de 16 años de edad está muy feliz por la llegada de la Navidad es por eso que presumió en redes sociales como luce su casa decorada pues como muchos saben pocas veces comparten fotos de su casa, por lo que en esta ocasión decidió hacer una excepción.

En pijama y con gorros de santa se dejó ver Mía Rubín junto a sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín, así como su hermana Nina, quien se ha convertido en su mejor amiga, pues así lo ha descrito en varias ocasiones en sus redes sociales donde muestran la relación que hay.

Regresando con la foto se puede ver el interior de la casa en color blanco y con acabados de lujo, así como unas plantas muy exóticas de sombra las cuales adornan la majestuosa casa de la joven cantante, mientras que el árbol de Navidad mide poco más de dos metros de altura, además de llevar el nombre de cada uno de los integrantes de esa familia.

"Que hermosa familia, que Diosito y la Virgensita los sigan bendiciendo siempre", "Hermosa familia te admiro como persona eres lo máximo.te adoro saludos", "Bendiciones Andy a ti y a tu Hermosa familia les deseo lo mejor para la mejor familia", "Que bonita famiia dios los bendiga siempre y saludos desde Atlanta Georgia", escriben los fans.

Como era de esperarse la también actriz no solo mostró un look muy cómodo, de nueva cuenta presumió que no necesita de maquillaje para verse linda pues tiene un rostro espectacular, además siempre ha sido muy fotogénica en cuanto a moda siempre está a la vanguardia.

Lo que también llamó la atención de la foto es que tanto ella como su hermana aparecen con un peluche con el cual se miran muy tiernas, pues a pesar de todo siguen siendo las niñas de mamá y papá, es por eso que sus fans las admiran tanto por no perder esa esencia.

Cabe mencionar que este 2022, Mía Rubín podría sorprendernos con nueva música, además de otros proyectos, pero por el momento desea disfrutar de estas fechas junto a su bella familia.

Leer más: Celia Lora y Jenni De La Vega desde el jacuzzi enamoran a todos