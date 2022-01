Mía Rubín se cae en pleno concierto tras presentar su álbum Raíces

Mía Rubín de 16 años de edad se está puliendo para convertirse en una gran cantante, pues como ya lo saben hace unos meses se lanzó para convertirse en una artista al igual que su padre, aunque las cosas no han sido del todo fáciles, pues la joven ya tuvo su primer tropiezo en vivo.

Resulta que durante la presentación de su disco Raíces, Mía Rubín estaba haciendo dueto con Erik Rubín y cuando le tocó cantar una parte de su canción la joven tropezó, por lo que de inmediato su también colega la ayudó de inmediato para que siguiera dando un buen show.

Aunque es algo común que los artistas caigan debido a lo fuerte que son las luces del escenario o el vestuario que a veces puede llegar a atorarse entre el equipo, por lo que la cantante sabe que este tipo de cosas puede suceder en cualquier momento por lo que ya sabe a lo que se atiene cuando da un show en vivo.

"Muy profesional la niña, se levanta con estilo, hasta a "las grandes celebridades" les pasa, y que bonito que papá e hija empaticen en la música, gracias por recordar las inolvidables rolas de timbiriche... muchas bendiciones para los dos", "Los ojitos de su papá bien asustado, ay el amor de un padre es hermoso, lo bueno es que ella siguió con el evento", escriben los fans de la joven.

Para quienes no lo saben Mía Rubín se ha caracterizado por tener una voz muy natural, es decir ella no necesita de autotone como otros artistas que tienen una voz muy diferente cuando cantan en vivo, aunque no es el caso de ella, ya que nació con ese gran talento.

Cabe mencionar que este 2022 viene con muchas sorpresas tanto para la también hija mayor de Andrea Legarreta, pues lo último que publicó hace días en sus historias, fue que estaba grabando un nuevo video musical, aunque no se sabe aún de que tratará.

Otra de las cosas por las que dicha joven ha enamorado a sus fans es por la belleza que refleja en sus fotos como modelo.