Mía Rubín vende boletos de gira en la que participa al dos por uno por bajas ventas

Mía Rubín de 16 años de edad está dando de que hablar en el mundo de la farándula y todo porque la gira Cumbia Machin no está siendo lo que esperaba por diversas razones, una de ellas es que no se han vendido boletos para el concierto que se dará en la Arena Ciudad de México el primero de abril.

Por las supuestas bajas en las ventas, los cantantes que forman parte de la gira, en este caso Mía Rubín, han compartido en sus historias de Instagram, que los boletos están al dos por uno, pues quieren llenar el enorme Arena Ciudad de México y al parecer no lo han logrado faltando muy pocos días.

Incluso el periodista Jorge Carbajal mencionó desde la semana pasada que dicha gira, donde también participa Edwin Luna, La Original Sonora Dinamita y Kalimba, no ha sido muy llamativa para el público, razón por la cual no han tenido una venta de boletos satisfactoria, además se podría decir que la razón por la que no quiere ir el público al show se debe a la pandemia, pero si lo comparamos con Grupo Firme quien también está de gira en México ya presentó llenó total.

Mía Rubín vende los boletos al dos por uno/Instagram

Para quienes no lo saben Erik Rubín, es el productor de esta gira que ha tratado de darle mucha publicidad al proyecto en conferencia de prensa, pero al fin de cuentas las redes sociales han opinado sobre esta nueva gira que reúne diversos talentos musicales.

"Bonito proyecto con estos artistas maravillosos, muchos éxitos desde Bogotá Colombia 02-03-2022", "Promete mucho la fusión musical de todos! Será un agasajo poder disfrutarlos!!", "Porque no contratan otro artista y no a la Edwin Luna ya no es la trakalosa jaja", son algunos de los comentarios de las redes.

Para quienes no lo saben, Mía Rubín lleva un tiempo como solista, pues quiere crear una gran carrera como su padre, de quien recibe su apoyo, por lo que muchos desean que a la joven le vaya bien, pues han sido testigos del gran talento que se carga, además tiene todo para brillar, pues lo demuestra cada que puede en redes.

Leer más: Belinda en vestido de tirantes rosa y toda mojada así promociona Bienvenidos a Edén