Mía Rubín ya tuvo su primera cita y su padre como todo hombre protector la acompañó

Mía Rubín de 16 años de edad hizo una confesión muy peculiar de su padre Erik Rubín y es que muchos de sus fans han querido saber si en algún momento la joven ha tenido alguna cita pues siempre se ha dicho que tiene una belleza extraordinaria, aunque confesó que sí, pero está tuvo a su chaperón.

Resulta que Erik Rubín no dejó ir a su hija mayor sola, por lo que fue a la cita con ellos y aunque algunos pensarían que la cita fue incómoda Mía Rubín deja en claro que su papá es muy respetuoso, aunque algunas veces le gusta bromear con ella, ya que tienen muy buena química.

"Las veces que sí he llegado a salir por ejemplo alguna vez que fui con un chavo al cine pues fuimos con mi papá y mi papá super tranquilo o sea la verdad no son nada celosos es más luego me preguntan como de hay él te gusta la verdad es que no son nada celosos y los que ellos quieren es que sea feliz", dicen la cantante mexicana para el programa De Primera Mano.

Hoy en día Mía Rubín está más centrada en su carrera como solista pues está cada vez más segura que desea destacar en el mundo de la música, ya que tiene una voz maravillosa para hacer lo que sea sobre un escenario, incluso ya lo ha demostrado en varias ocasiones.

Como a cualquier persona que va empezando en dicho medio la chica ha recibido críticas por su manera de interpretar algunos temas, pero lejos de que le afecten la mayor de las Legarreta Rubín saben que es parte de la farándula recibir críticas, por lo que no se desanima al contrario busca ser mejor cada día más.

Otro de los pasatiempos de esta chica no solo es cantar, ya que el mundo del modelaje también le hace ojitos pues lo hace muy bien y aunque su madre se ha encargado de tomarle sesiones de fotos caseras, también varias empresas se han encargado de contratarla para que modele sus productos los cuales en su mayoría es ropa muy fashion.

Cabe mencionar que este año Mía Rubín sacará música nueva, aunque por el momento tiene todo en secreto para después dar a conocer la gran sorpresa.