Mia Toretto reaparecerá en 'Rápidos y Furiosos 9', ¿Qué significa para Brian O'Conner?

Estados Unidos.- Después de varios retrasos para el estreno de "Rápidos y Furiosos 9", filme también conocido como "F9", se anunció que llegará el 28 de mayo de 2021 a las salas de cine. Esta nueva película de la famosa saga presentará a la mayor parte del elenco original lidiando con los estragos de su derrota en "The Fate of the Furious".

Además de Theron, Michelle Rodríguez, Vin Diesel, Ludacris y Tyrese Gibson, veremos regresos de personajes como Han Lue de Sung Kand y Mia Toretto de Jordana Brewster, siendo ambos bastante importantes para la trama, pues se presume que el primero murió después de "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" y la segunda desapareció en "The Fate of the Furious".

Con el regreso al volante de Mia Toretto, se podrá ver cómo los productores manejarán el difícil tema de Brian O'Connor, su novio y personaje que había sido interpretado por el fallecido actor Paul Walker, quien tuvo que ser sacado de la gran pantalla tras su repentina muerte en 2013.

El fallecimiento de Walker fue un momento muy difícil para la producción del universo, pues se dio durante el rodaje de "Fast and Furious 7", lo que los obligó a reescribir gran parte de la historia para poder darle una despedida adecuada al personaje, así que con el regreso de Mia probablemente se vea cómo lo manejarán de nueva cuenta.

Jordana Brester está lista para regresar en la nueva entrega de la saga, esto después de estar alejada de la trama a pesar de haber estado presente desde sus inicios. Aunque puede que sí sea complicado poder justificar la ausencia de Brian en la gran pantalla, pues Mia ya era su esposa y habían decidido formar una familia juntos cuando él murió fuera de la pantalla.

Reaparecerá Mia Toretto, novia de Brian O'Conner, en "R9". Foto: Instagram

Según la historia de la película, Brian se habría retirado de las aventuras extremas de sus amigos para vivir una tranquila vida familiar con Mia, pero esto tendrá que cambiar en la historia, pues ella vuelve a la acción en "F9", así que los fanáticos de la saga se cuestionan cómo harán para referirse a él en la película.

Existen distintas maneras sobre cómo lo harían, una de estas está ligada a la vida personal de Mia, relacionada con el conflicto entre sus hermanos, lo que la hace unirse al equipo y luchar por el bien. La segunda forma opción que tienen es matarlo y así explicar por qué Mia se une al equipo.

Aunque la segunda opción puede que no se lleve a cabo, esto porque la franquicia buscó la manera de que Brian tenga un final feliz. Un personaje tan importante para The Fast Saga no puede desaparecer de la nada, así que es probable que O'Conner tenga por lo menos un breve cameo en la nueva entrega.

Como se recordará, a pesar del fallecimiento de Paul Walker, la producción logró utilizar tecnología de última punta y así despidió al personaje con un final conmovedor en "The Fast and the Furious 7", sin embargo, es poco probable que esto suceda durante esta entrega, sino hasta la última de la franquicia. Por ahora será sólo cuestión de esperar cómo manejarán la situación y si la justificación se vuelve creíble para los fieles admiradores de la saga.

